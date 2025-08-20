Motoladrones asaltan a conductor en la zona 9

Un nuevo hecho de violencia quedó registrado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales. Se trata de un asalto ocurrido en el paso a desnivel Tecún Umán, sobre el bulevar Liberación, zona 9 de la capital, con dirección hacia El Obelisco. El incidente se registró la mañana del martes, alrededor de las 7:40 horas, en medio de la fuerte circulación vehicular característica de esa área.
El video fue captado por un automovilista que, al notar un comportamiento extraño, decidió encender la cámara de su celular. Según relató, observó a dos hombres armados a bordo de una motocicleta que permanecían detenidos en medio del tránsito. Esta actitud le pareció sospechosa y lo motivó a grabar.
Segundos después, los motoladrones se aproximaron a una camioneta negra. Entre gritos y amenazas con un arma de fuego, exigieron a los ocupantes que entregaran sus teléfonos celulares. El violento asalto se consumó en cuestión de segundos ante la mirada impotente de los demás conductores que también quedaron atrapados en el tráfico. Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon en la motocicleta con rumbo desconocido.
Automovilista vulnerables ante asaltos en medio del tránsito
Las imágenes del atraco, difundidas en distintas plataformas digitales, generaron indignación y preocupación entre los usuarios, quienes lamentaron el clima de inseguridad en la ciudad capital y la vulnerabilidad de los automovilistas, especialmente durante las horas pico.
Ante este tipo de hechos, autoridades y especialistas en seguridad recomiendan a los conductores mantener las ventanas cerradas, no utilizar el celular mientras se está en el tráfico, evitar tener objetos de valor a la vista, y estar atentos al comportamiento de motociclistas que se detienen en medio del tránsito. También se sugiere reportar cualquier situación sospechosa a la Policía Nacional Civil.