Entró a pedir dinero a una panadería y termina asaltando

Un video de casi dos minutos se volvió viral en redes sociales al mostrar el momento en que dos hombres asaltan de manera violenta a una mujer que trabajaba en una panadería en Buenos Aires, Argentina. Lo que más sorprendió a los usuarios fue que uno de los delincuentes había ingresado al local minutos antes para pedir una limosna.
Las imágenes, difundidas en la cuenta de X @Hechosanderecho, muestran a la empleada recargada en el mostrador cuando ingresa un hombre vestido con pantalón de de lona, chumpa, gorra y una bolsa de plástico en la mano. El sujeto se acerca y le dice: "¿Algo que me pueda regalar, señora?". La mujer responde que no tiene nada, a lo que él se queja, aparenta retirarse, pero rápidamente se coloca detrás del mostrador y la intimida sacando un arma.
En ese momento entra un segundo cómplice, con el rostro cubierto por una bufanda roja, gorra, chumpa y pants. Mientras la trabajadora levanta las manos para mostrar que no ofrece resistencia, los delincuentes se dirigen hacia la caja registradora. Uno de ellos comienza a abrirla y exigir el dinero, mientras que el otro insiste en preguntar si había más efectivo.
Mujer no muestra resistencia
Los asaltantes también le pidieron su teléfono celular, pero la empleada explicó que no tenía permitido usarlo en el lugar. En medio de la tensión, uno de los ladrones le ordena que permanezca tranquila, aunque el segundo se acerca más, provocando que la mujer lo empuje y grite que no había nada más.
La grabación, que dura 1 minuto con 53 segundos, finaliza en ese instante. El hecho generó indignación entre internautas, quienes cuestionaron la violencia de los delincuentes y destacaron la actitud de la víctima, que se mantuvo firme a pesar de la amenaza.