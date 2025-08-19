Video muestra ataque contra agente de la PNC en Jalapa

Un violento ataque contra un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) en Jalapa quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación y críticas hacia la institución por la vulnerabilidad mostrada por el uniformado.
El hecho ocurrió en el barrio La Democracia, donde un hombre armado con un machete, presuntamente bajo efectos del alcohol, arremetió contra el agente. Según el reporte preliminar, momentos antes el sujeto ya había intentado agredir al agente con el arma blanca.
En las imágenes se observa cómo el agresor derriba al policía y, una vez en el suelo, le propina una golpiza. La escena se tornó más violenta hasta que dos ciudadanos intervinieron de manera decidida, logrando desarmar al atacante y evitar que el hecho terminara en tragedia.
El video desató fuertes críticas hacia la PNC por la falta de preparación táctica que evidenció el agente, quien fue sometido por un civil y quedó en riesgo de perder la vida de no ser por la rápida acción de los vecinos.
Capturan a sujeto que agredió a agente de la PNC
La PNC informó más tarde que el agresor, un joven de 18 años, fue capturado tras intentar huir cuando llegaron refuerzos policiales al lugar. De acuerdo con la institución, minutos antes el mismo individuo había amenazado a transeúntes del barrio La Democracia, lo que motivó la denuncia ciudadana y la intervención del agente que terminó siendo atacado.
El informe policial también detalló que el detenido cuenta con antecedentes por robo: el 26 de febrero de este año fue señalado por sustraer un teléfono celular.