Ataque armado en clínica de Mazatenango, Suchitepéquez

Un incidente armado se registró en horas de la tarde de este viernes 22 de agosto en una clínica de diagnóstico ubicada en la zona 1 del municipio de Mazatenango, Suchitepéquez. El saldo fue de cuatro personas heridas y una fallecida.
Los Bomberos Municipales Departamentales y los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a sus centros de llamadas ingresaron múltiples alertas en las que se les notificaba acerca de una balacera que había ocurrido en el referido recinto, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades de emergencia al sector.
Las entidades confirmaron que en el lugar donde ocurrió el hecho de violencia quedó una persona de sexo masculino fallecida, por lo que se notificó a las autoridades competentes para las diligencias de ley.
Trasladan a heridos
Cecilio Chacaj, vocero de la primera de las instituciones mencionadas, detalló que los técnicos en urgencias médicas le brindaron atención prehospitalaria a una mujer de aproximadamente 35 años, quien no fue identificada.
"La paciente presentaba impactos por proyectil de arma de fuego, por lo que fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Nacional de Mazatenango, donde quedó ingresada para el seguimiento de su tratamiento", explicó.
Mientras tanto, Víctor Gómez, de los Bomberos Voluntarios, detalló que el personal de la 6ª compañía que acudió al recinto de salud atendió a otras tres personas que resultaron con heridas de bala en distintas partes del cuerpo.
Los pacientes trasladados por ese cuerpo de socorro hacia el hospital nacional de la localidad fueron identificados como:
- Delmy López, de 25 años.
- Meyser Cabrera, de 27 años.
- Hombre de aproximadamente 40 años.
PNC acude a clínica
Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron a la clínica donde ocurrió el ataque armado para llevar a cabo las diligencias correspondientes.
El área fue cerrada para resguardar los posibles indicios que puedan ser encontrados y el personal de las fuerzas de seguridad permanece a la espera de la llegada de fiscales del Ministerio Público.