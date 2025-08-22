 Amotinamientos en cárceles Boquerón y Pavoncito: lo último
Nacionales

Reos se amotinan en cárceles El Boquerón y Pavoncito

La cartera de Gobernación da seguimiento a estas situaciones en la red penitenciaria.

Fuentes del Ministerio de Gobernación confirmaron que este viernes 22 de agosto se registran motines en las cárceles El Boquerón, en Santa Rosa; y Pavoncito, ubicada en el municipio de Fraijanes, Guatemala.

Por medio de una publicación en redes sociales, el titular de la cartera, Francisco Jiménez, confirmó que han sido retenidos agentes del Sistema Penitenciario en el marco de estos incidentes.

De acuerdo con el funcionario, estos son "intentos desesperados" de pandilleros que buscan llamar la atención y presionar al Estado para recuperar a sus líderes recluidos en Renovación 1.

En ese contexto, reiteró que "LOS LÍDERES DE LAS PANDILLAS NO SE VAN A TRASLADAR, permanecerán en #Renovación1 y seguirán sin ninguna capacidad de dirigir sus estructuras criminales".

Hasta el momento no se tiene conocimiento si las fuerzas de seguridad ya lograron ingresar a los recintos para buscar recuperar el control.

Disturbios en cárceles

Esta situación ocurre 10 días después de que el país amaneciera con una serie de ataques armados, principalmente en la Ciudad de Guatemala, que cobraron vidas y dejaron personas heridas.

Fue el pasado 12 de agosto que se dieron los incidentes violentos de forma paralela con motines en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18 y en la cárcel Fraijanes 2.

En esa ocasión, el ministro de Gobernación confirmó que había personal penitenciario había sido tomado como rehén por pandilleros que se pronunciaban en contra de los recientes traslados de líderes del Barrio 18 y Mara Salvatrucha hacia la prisión de máxima seguridad Renovación 1.

"Retienen con violencia a valientes guardias del Sistema Penitenciario que se negaron ante sus amenazas" y les "dejó claro" que "el Estado de Guatemala no se doblegará ante ustedes", expresó el funcionario en ese momento.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

