Suspenden visitas en cárceles tras motines

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que las visitas han quedado suspendidas en las cárceles Fraijanes ll y el sector 11 del Centro Preventivo para Hombres de la zona 18. Esta medida se tomó después de los motines y retención de los guardias que se dieron durante la presente semana.
"Ambos centros tienen restringida la visita, según lo establecido en la Ley del Régimen Penitenciario, Artículo 31 del Decreto 33-2006", detalló la entidad.
El anunció sobre esta disposición se dio este jueves 14 de agosto y se indicó que se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.
Motines y retención de guardas
El pasado martes, el ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó que se registraban disturbios en dos cárceles del país y atribuyó estas acciones a los grupos de pandillas que estarían buscando forzar que sus máximos líderes sean retirados de la prisión de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla, y devueltos a los centros donde habían estado recluidos anteriormente.
"Al pueblo de Guatemala le informo: Hoy, las pandillas han dado un paso más en su desesperación. Coordinaron motines en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18 y en Fraijanes 2. Exigen al Estado de Guatemala que sus máximos líderes regresen de Renovación1 a las cárceles donde antes ejercían su poder criminal", escribió el funcionario en un mensaje difundido en X.
Agregó que esos criminales, responsables de extorsionar al país y de asesinar a la ciudadanía, hoy retienen con violencia a "valientes" guardias del Sistema Penitenciario que se negaron ante sus amenazas.
Al final del día, cerca de la medianoche, el funcionario anunció la liberación de los rehenes e indicó que las medidas contra las pandillas se mantendrían vigentes.