 Reportan heridos por disturbios en el Preventivo de zona 18
Nacionales

Reportan heridos por disturbios en el Preventivo de zona 18

Un guardia del Sistema Penitenciario y un privado de libertad fueron trasladados a hospitales por presentar impactos de bala.

Compartir:
Los cuerpos de socorro acudieron al recinto carcelario para apoyar en la atención de los heridos., Bomberos Voluntarios
Los cuerpos de socorro acudieron al recinto carcelario para apoyar en la atención de los heridos. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Una situación tensa se mantiene este martes 12 de agosto en el centro de detención preventiva para varones ubicado en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, donde desde horas de la madrugada se reportaron disturbios.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que se presentaron a las afueras del centro carcelario como medida de prevención tomando en cuenta que se les notificó sobre un aparente motín que estaba en desarrollo por parte de los privados de libertad.

Durante la atención de esta emergencia, los socorristas han atendido a dos personas que han sufrido heridas de bala en el marco de los incidentes registrados a lo interno del recinto. Se trata de un guardia del Sistema Penitenciario y un recluso.

Oscar Sánchez, vocero de la institución, explicó que el guardia presentaba una herida de bala en el hombro, por lo que se le brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fue trasladado hacia el Seguro Social de la zona 6. Fue identificado como Vitalino Ramírez Fallas, de 37 años.

Mientras tanto, el privado de libertad Juan Ramón García presentaba un impacto por proyectil de arma de fuego en la rodilla, por lo que se le trasladó hacia la emergencia del hospital Roosevelt.

En Portada

Reportan heridos por disturbios en el Preventivo de zona 18t
Nacionales

Reportan heridos por disturbios en el Preventivo de zona 18

07:21 AM, Ago 12
Gobernación confirma motines en dos prisiones y retención de guardias penitenciariost
Nacionales

Gobernación confirma motines en dos prisiones y retención de guardias penitenciarios

08:09 AM, Ago 12
Disparan contra camiones repartidores; una persona mueret
Nacionales

Disparan contra camiones repartidores; una persona muere

07:11 AM, Ago 12
Sin pelos en la lengua, Cazzu habla de la pensión que Nodal le pasa por su hijat
Farándula

Sin pelos en la lengua, Cazzu habla de la pensión que Nodal le pasa por su hija

07:16 AM, Ago 12

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.Donald Trumpredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos