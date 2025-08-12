Reportan heridos por disturbios en el Preventivo de zona 18

Una situación tensa se mantiene este martes 12 de agosto en el centro de detención preventiva para varones ubicado en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, donde desde horas de la madrugada se reportaron disturbios.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que se presentaron a las afueras del centro carcelario como medida de prevención tomando en cuenta que se les notificó sobre un aparente motín que estaba en desarrollo por parte de los privados de libertad.
Durante la atención de esta emergencia, los socorristas han atendido a dos personas que han sufrido heridas de bala en el marco de los incidentes registrados a lo interno del recinto. Se trata de un guardia del Sistema Penitenciario y un recluso.
Oscar Sánchez, vocero de la institución, explicó que el guardia presentaba una herida de bala en el hombro, por lo que se le brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fue trasladado hacia el Seguro Social de la zona 6. Fue identificado como Vitalino Ramírez Fallas, de 37 años.
Mientras tanto, el privado de libertad Juan Ramón García presentaba un impacto por proyectil de arma de fuego en la rodilla, por lo que se le trasladó hacia la emergencia del hospital Roosevelt.