 Motines en cárceles: Confirman retención de guardias
Nacionales

Gobernación confirma motines en dos prisiones y retención de guardias penitenciarios

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, señaló que estas acciones de "desesperación" de las pandillas van enfocadas en que sus máximos líderes sean retirados de Renovación 1, donde permanecen aislados y sin privilegios.

Guardias del Sistema Penitenciario
Imagen ilustrativa / FOTO: de archivo: EU

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, confirmó que este martes 12 de agosto se registran disturbios en dos cárceles del país y atribuyó estas acciones a los grupos de pandillas que estarían buscando forzar que sus máximos líderes sean retirados de la prisión de máxima seguridad Renovación 1, en Escuintla, y devueltos a los centros donde habían estado recluidos anteriormente.

"Al pueblo de Guatemala le informo: Hoy, las pandillas han dado un paso más en su desesperación. Coordinaron motines en el Sector 11 del Preventivo de la zona 18 y en Fraijanes 2. Exigen al Estado de Guatemala que sus máximos líderes regresen de Renovación1 a las cárceles donde antes ejercían su poder criminal", escribió el funcionario en un mensaje difundido en X.

Agregó que esos criminales, responsables de extorsionar al país y de asesinar a la ciudadanía, hoy retienen con violencia a "valientes" guardias del Sistema Penitenciario que se negaron ante sus amenazas.

"Que les quede claro: el Estado de Guatemala no se doblegará ante ustedes. Lo más fácil sería negociar, como lo hicieron las administraciones anteriores. Y eso NO VA A PASAR", aseguró Jiménez.

Intento de motín en Renovación 1

Diez de los cabecillas de la pandilla del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha fueron trasladados a finales de julio a la cárcel Renovación 1, donde permanecen aislados y sin derecho a privilegios, según lo que han afirmado las autoridades.

En ese contexto, el titular de la cartera del Interior aseguró hoy que lo que se presenta en las prisiones del país sería respuesta ante esta situación. Consideró que "las pandillas han dado un paso más en su desesperación".

Incluso señaló que los líderes pandilleros, aislados en Renovación 1, ya intentaron amotinarse y corromper el sistema, pero fueron devueltos al orden y se reubicaron en máxima reclusión. "Sin privilegios, sin concesiones y así seguirán", enfatizó.

Finalmente, el ministro dejó en claro que la seguridad y la paz de los guatemaltecos está muy por encima de cualquier amenaza de estos criminales.

