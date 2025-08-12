Ministro de Gobernación reitera acciones contra pandillas

Las autoridades informaron de este martes un grupo de pandilleros de las maras más grandes del país se amotinaron en dos cárceles de la capital mientras que, en otro hecho diferente, un presunto sicario atacó sin éxito a un diputado opositor, muriendo su guardaespaldas.
Sumado a estos incidentes, se reportaron hechos de violencia que dejaron personas fallecidas y heridas en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala, incluidas las zonas 5 y 14, al igual que en municipios aledaños como Villa Nueva y San Juan Sacatepéquez.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó en redes sociales que "hoy Guatemala está atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su poder diezmado por acciones del Gobierno".
"A la población y a ellos mismos: sepan que no nos vamos a detener, la seguridad de nuestra gente es la prioridad", agregó.
Mientras tanto, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, indicó que estos grupos delictivos quieren "usar el terror"; sin embargo, reiteró que no cederán ante "el Lobo", del Barrio 18; y "el Diabólico", de la Mara Salvatrucha.
"Así nos amenacen, así se amotinen, así coordinen ataques, los líderes de las pandillas NO VAN A SALIR DE #RENOVACION1. Durante décadas, las pandillas nos robaron todo, incluso el miedo a ellos mismos", señaló en su cuenta de X.
Compromiso del Estado con el combate a las pandillas
Durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, el titular de la cartera de Gobernación amplió detalles al respecto de la situación en el país. Consideró que todo está relacionado y afirmó que hoy "las pandillas han dado un paso más en su desesperación".
Detalló que el domingo se tomaron medidas "más estrictas" en Renovación 1, y añadió que estas "no se hicieron públicas". Habló de acciones tales como separar a los líderes, uno en cada celda, y prohibición de recibir encomiendas.
"Se colocaron uniformes, que no tenían, entre otras medidas de restricciones como visitas, y no recibir ningún tipo de encomiendas", añadió.
Diez de los máximos líderes de las dos pandillas que operan en el país fueron trasladados a la referida prisión de máxima seguridad a finales de julio, donde las autoridades aseguran que permanecen sin privilegios. Como una respuesta justamente a esta medida es que Jiménez atribuyó los hechos de hoy.
El funcionario añadió que se cuenta con un "plan B", en el que el tema no solo es el control en centros penitenciarios, particularmente Renovación 1, sino atender otros aspectos como mantener mayor presencia en el territorio donde operan las maras, entre otras medidas que no amplió por tratarse de planificación que todavía deberá ponerse en marcha.
"Como Estado, estamos en el compromiso de hacerle frente a las maras y pandillas. Como Ejecutivo, ojalá se sumen otros sectores al menos a reconocer que es necesario hacerle un alto a quienes han hecho tanto daño a la gente", dijo.
Según Jiménez, el Estado de Guatemala "no puede estar de rodillas", por lo tanto, el Ejecutivo hace lo suyo, pero también otros organismos del Estado deben estar en lo que les corresponde. Por ejemplo, señaló que el Congreso podría aprobar reformas a la legislación del Sistema Penitenciario que puede ayudar, proponiendo un régimen de aislamiento que no existe en la ley.
De igual forma, consideró que hace falta regular el tema de quienes permanecen en prisión por asuntos administrativos o de deuda de multas, a pesar de que ya cumplieron su sentencia. Finalmente, señaló que se necesita celeridad en temas de aplicación de la justicia que permitan avanzar en el tema.