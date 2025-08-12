 Arévalo denuncia ataque contra diputado: ¿qué sucedió?
Nacionales

Arévalo se pronuncia por ataque contra diputado

"Hoy Guatemala está atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su poder diezmado por acciones de Gobierno", aseguró el presidente.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, habla en una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala., EFE
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, habla en una rueda de prensa en Ciudad de Guatemala. / FOTO: EFE

El presidente de la república, Bernardo Arévalo, se pronunció luego del ataque armado ocurrido en horas de la madrugada de este martes 12 de agosto contra el vehículo donde viajaba el diputado Juan Ramón Rivas.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, el mandatario detalló que se comunicó con el parlamentario del bloque Vamos para abordar este hecho, que cobró la vida de uno de sus guardaespaldas.

"Acabo de hablar con el diputado Juan Ramón Rivas, quien fue víctima de un ataque hoy en la mañana, en el cual murió un integrante de su seguridad. Le expresé mis condolencias y solidaridad", escribió en X, antes Twitter.

Arévalo agregó que, hoy, Guatemala está atravesando acciones y amenazas de grupos criminales que ven su poder "diezmado" por acciones de Gobierno.

"A la población y a ellos mismos: sepan que no nos vamos a detener, la seguridad de nuestra gente es la prioridad", enfatizó.

Investigan ataque

El vehículo en el que viajaba el diputado Juan Ramón Rivas García, de la bancada Vamos, fue atacado a balazos por desconocidos este martes 12 de agosto en la 1ª calle y 11 avenida de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.

De forma preliminar se informó que dos sujetos a bordo de una motocicleta aprovecharon el momento en el que el semáforo se encontraba en rojo para atacar a sus víctimas.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, fue consultado con respecto al seguimiento del caso del ataque contra el diputado de Vamos y el hecho de posibles amenazas que haya reportado con anterioridad.

"Que yo sepa, que tengamos información, no había dicho nada antes. No puedo descartar esa hipótesis. Tenemos que empezar el proceso de investigación", dijo el funcionario al preguntarle si el legislador había puesto en aviso a las autoridades sobre un posible riesgo.

Agregó que se le dará el seguimiento correspondiente a este expediente que, según sus palabras, seguramente estará en reserva por ser un caso "muy particular". "En esto no solo trabajamos nosotros, sino también el Ministerio Público", puntualizó.

