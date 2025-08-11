 Arévalo y Sheinbaum abordarán la seguridad fronteriza
Nacionales

Arévalo y Sheinbaum hablarán sobre seguridad fronteriza y conexión ferroviaria

El encuentro de los presidentes de Guatemala y México se llevará a cabo el viernes de la presente semana.

Los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo; y de México, Claudia Sheinbaum., archivo: EFE
Los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo; y de México, Claudia Sheinbaum. / FOTO: archivo: EFE

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, se reunirá el próximo viernes con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Belice, Johnny Briceño, para abordar diversos temas de interés común como la seguridad fronteriza y la conexión ferroviaria, entre otros asuntos.

Así lo confirmó este lunes Arévalo de León en rueda de prensa, donde detalló que el encuentro tendrá lugar en Guatemala, inicialmente, y posteriormente los mandatarios se trasladarán a México.

La reunión será primero entre Arévalo y Sheinbaum en el departamento guatemalteco (provincia) de Petén, unos 500 kilómetros al norte de la Ciudad de Guatemala, y después en Campeche, México, ya con Briceño presente, explicó el gobernante.

Explicó que con Sheinbaum se abordarán temas de interés mutuo como energía, seguridad fronteriza, la conexión ferroviaria e infraestructura.

Arévalo de León recordó México "es un gran aliado" y que la reunión es también "con el objetivo" de "mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de ambos países".

El encuentro en tierras mexicanas será en el sitio arqueológico Calakmul, en Campeche, donde se sumará Briceño.

Canciller amplía detalles de la reunión

El canciller guatemalteco, Carlos Martínez Alvarado, precisó que la agenda de trabajo con México incluye el tema migratorio, en aspectos como trabajo temporal de guatemaltecos en el país que gobierna Sheinbaum.

Será la primera reunión entre Arévalo y Sheinbaum, quienes asumieron sus cargos en 2024.

La delegación de Guatemala estará integrada por los responsables de los ministerios de Defensa, Gobernación, Energía y Minas, Ambiente y Recursos Naturales, Relaciones Exteriores y también por miembros del Instituto Guatemalteco de Migración.

