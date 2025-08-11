 Tragedia: Niño muere en accidente en ruta al Atlántico
Nacionales

Niño fallece tras accidente en ruta al Atlántico

Dos adultos también resultaron heridos en este hecho.

El vehículo donde viajaban los afectados quedó empotrado en un área del Km. 13.5 al Atlántico., Bomberos Voluntarios
El vehículo donde viajaban los afectados quedó empotrado en un área del Km. 13.5 al Atlántico. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un niño falleció en el marco de un accidente de tránsito ocurrido en las primeras horas de este lunes 11 de agosto en el kilómetro 13.5 sobre la ruta a el Atlántico. Otras dos personas resultaron heridas.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas en las que se les notificaba acerca de un percance vial que se había dado en el sector, por lo que de inmediato coordinaron la presencia de unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar un vehículo particular que se encontraba empotrado en un inmueble. En su interior, permanecían tres personas, incluido un menor de edad.

Víctor Gómez, vocero de la institución, explicó que al evaluar a los pacientes se constató que presentaban golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo como consecuencia del fuerte impacto.

A dos de los afectados se les brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial. Fueron identificados como Oscar Vinicio Velásquez, de 33 años; y Evelin Nataly Matute, de 36.

Mientras tanto, en el lugar se confirmó el fallecimiento de un niño de seis años.

Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar donde ocurrió el accidente para realizar las diligencias respectivas.

Otra víctima mortal en ruta al Atlántico

En las últimas horas, otro accidente cobró la vida de una persona en la ruta al Atlántico, específicamente en el kilómetro 118, jurisdicción Río Chiquito Usumatlán, Zacapa.

Elementos de Bomberos Voluntarios de Teculután atendieron la emergencia y constataron que en el lugar había colisionado un vehículo tipo sedan. En su interior se encontraba un hombre, quien presentaba múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo.

"Se le brindan primeros auxilios, pero el resultado fue negativo, quedando fallecido en el lugar", indicó el portavoz de la entidad.

Agregó que la víctima fue identificada como Marvin Sosa.

