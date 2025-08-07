Motorista atropella a un niño y huye sin prestarle ayud

Un video difundido en redes sociales ha generado indignación en Colombia. En las imágenes se observa el momento exacto en que un motorista que se desplazaba a alta velocidad atropella a un niño que intentaba cruzar la calle.
El conductor no se detuvo y escapó del lugar, pese al fuerte impacto. Los hechos ocurrieron en el barrio Patio Bonito, en la localidad de Kennedy, Bogotá. En el video, que rápidamente se volvió viral, se puede ver cómo el motorista no intenta frenar ni esquivar al menor. Después del atropello, continúa su marcha como si nada hubiese pasado.
Segundos después se escucha la voz angustiada de un hombre que presencia el hecho. De acuerdo con los familiares, se trata del padre del niño, quien publicó el video en plataformas digitales como forma de denuncia ante la inacción del conductor.
¿Cuál es el estado de salud del menor?
El menor sobrevivió al impacto y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano. Según los familiares, su estado es estable aunque permanece bajo observación médica debido a las heridas sufridas. La familia ha solicitado el apoyo de las autoridades para ubicar al responsable, a quien acusan de haber abandonado intencionalmente la escena.
Los padres presentaron una denuncia formal ante el Ministerio Público y han solicitado acceso a otras grabaciones de cámaras de seguridad que podrían ayudar en la identificación del motorista. También piden que la Fiscalía actúe con celeridad para evitar que el responsable quede impune.
De acuerdo con el Código Penal colombiano, huir tras un atropello puede considerarse un delito grave. Dependiendo del caso, la conducta podría ser calificada como lesiones personales agravadas o tentativa de homicidio, ya que la omisión de auxilio elimina cualquier atenuante derivado de un accidente.
Vecinos del sector también se han pronunciado sobre el incidente. Denuncian que en la zona es común ver a motoristas circular a alta velocidad, incluso cerca de escuelas y zonas residenciales. Exigen mayor control por parte de las autoridades para evitar que este tipo de hechos se repitan.
Por ahora no se ha confirmado la identidad del conductor. La Policía analiza las imágenes captadas por distintas cámaras de vigilancia en busca de pistas.