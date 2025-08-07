Agente de la PNC herido por bala perdida en Chimaltenango

Durante un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC) en Chimaltenango, un agente identificado como Edyn Mardoqueo Buc Morales, de 31 años, resultó herido por una bala perdida tras un escándalo en la vía pública registrado en horas de la madrugada del miércoles 6 de agosto.
El incidente se originó cuando vecinos reportaron que un hombre armado alteraba el orden público desde las 3:00 de la mañana en una zona del departamento. El sujeto fue identificado como Cristofer Iván de Paz, de 28 años, quien se encontraba haciendo escándalo en la vía pública. Cerca de las 5:00, su propio tío intentó intervenir para calmarlo, pero fue agredido con un hacha y sufrió una herida en la cabeza.
Tras múltiples llamadas de alerta, agentes de la PNC llegaron al lugar, pero fueron recibidos con disparos. Uno de los proyectiles impactó en el pie derecho del agente Buc Morales, quien fue auxiliado por los Bomberos Voluntarios de la 21 Compañía de Chimaltenango. Posteriormente, fue trasladado al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) del departamento, donde recibe atención médica.
Capturan al agresor
Cristofer de Paz fue capturado por las fuerzas de seguridad y puesto a disposición del juzgado de turno. En el lugar se decomisó una escopeta con la que habría disparado contra los agentes. El arma no contaba con la documentación legal correspondiente.
El hecho ha generado preocupación en la comunidad, especialmente por la violencia desatada en plena vía pública y el ataque directo contra un familiar y agentes policiales. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer los motivos del altercado y determinar si el detenido enfrenta otros antecedentes.
Mientras tanto, la PNC informó que dará seguimiento al caso y brindará apoyo al agente herido durante su recuperación.