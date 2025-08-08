 Accidente Microbús-Tráiler en Ruta a Santa Elena Barillas
Nacionales

Fuerte accidente entre microbús y vehículo pesado: hay dos fallecidos y varios heridos

Elementos del cuerpo de bomberos trabajan con equipo hidráulico para rescatar a las víctimas.

Accidente de tránsito , Bomberos Voluntarios
Accidente de tránsito / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un fuerte accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de este viernes, 8 de agosto, que enluta a por lo menos dos familias guatemaltecas. El siniestro vial se registró en el kilómetro 33 de la ruta que conduce hacia Santa Elena Barillas, en Villa Canales. 

De acuerdo con el reporte del cuerpo de Bomberos Voluntarios, en el lugar está involucrado un camión del transporte pesado y un microbús. 

De manera preliminar, se reportan dos personas fallecidas y seis personas heridas que están siendo trasladadas al hospital de Villa Nueva. Elementos de urgencias del referido cuerpo de bomberos trabajan con equipo hidráulico para rescatar a las víctimas.

Los fallecidos en el marco del accidente fueron identificados como:

  • Pedro Martínez, de 43 años.
  • Santos Ismael paredes Ruiz, de 39 años.

Heridos:

  • Pedro Víctor Chávez, de 48 años.
  • María Isabel Mazariegos Jiménez, de 47.
  • José Eduardo Mucxin, de 26.
  • Sandra Lorena Hernández, de 24.
  • José Eduardo Juárez, de 23.
  • Laura Cuque, de 22 años.
  • Una mujer sin identificar, 40 años aproximadamente (iba en estado inconsciente).
Foto embed
Accidente ruta a Santa Elena Barillas - Bomberos Voluntarios

Más accidentes viales 

Durante las primeras horas de este viernes se han registrado diversos hechos viales que podrían impactar en los próximos minutos el tránsito vehicular. 

De acuerdo con el cuerpo de bomberos Municipales se registró una colisión entre dos motoristas en la calzada Atanasio Tzul y 31 calle de la zona 12. Una persona resultó herida. 

El conductor de un vehículo chocó contra un árbol en la 16 avenida y 5.a calle, zona 4 del municipio de Villa Nueva. 

Al menos dos vehículos pesados han sido reportados averiados en la vía pública, uno en el kilómetro 16 de la CA-9 con dirección hacia el Sur y otro a la altura del km 18 con sentido hacia la Ciudad de Guatemala. 

Fuerte multa por afectar tránsito  

A través de un comunicado la Municipalidad de Guatemala informó el pasado miércoles que las principales entradas a la ciudad fueron bloqueadas por aparentes fallas mecánicas en camiones de transporte pesado, afectando gravemente la rutina diaria de la población y generando importantes pérdidas económicas.

"Ante esta situación, el alcalde de la Ciudad de Guatemala ha instruido al Juzgado de Asuntos Municipales para imponer multas de hasta Q500,000 a estos camiones, tomando en cuenta la gravedad del hecho y la duración de la obstrucción.", indicó la Municipalidad de Guatemala. 

La medida tiene como objetivo prevenir futuras interrupciones, exigir responsabilidad a los causantes y garantizar que asuman consecuencias establecidas.

Con información de Juan Carlos Chanta/Emisoras Unidas 897

