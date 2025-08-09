 Presidente Arévalo se reunirá con su homóloga de México
Nacionales

Arévalo se reunirá con su homóloga de México en Flores, Petén

El mandatario también se reunirá con el primer ministro de Belice, John Briceño, aunque se desconoce el contenido de la agenda.

Compartir:
Presidente Bernardo Arévalo participa en ceremonia de transmisión de mando de Claudia Sheinbaum. , Gobierno de Guatemala.
Presidente Bernardo Arévalo participa en ceremonia de transmisión de mando de Claudia Sheinbaum. / FOTO: Gobierno de Guatemala.

El Presidente de la República, Bernardo Arévalo, confirmó este sábado 9 de agosto de 2025 que sostendrá una reunión con su homóloga de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum. El jefe del Organismo Ejecutivo resaltó que la misiva se celebrará en el área del municipio de Flores, departamento de El Petén.

Posteriormente, el gobernante se reunirá con el primer ministro de Belice, John Briceño, para abordar diversos temas de interés bilateral. El Mandatario confirmó estos puntos de su agenda en las declaraciones que dio a los periodistas que cubrieron la presentación del Reto de Turismo Indígena para América Latina y el Caribe 2025, en el sitio arqueológico Iximché, ubicado en Tecpán, Chimaltenango.

Historial de las relaciones entre ambos mandatarios

Recientemente, la mandataria el vecino país sostuvo una llamada telefónica con Arévalo y los medios de ese país consignaron que la mandataria mexicana no descartó que la reunión se realice junto al mandatario guatemalteco y al primer ministro de Belice. Ambas fuentes no revelaron el contenido de la agenda bilateral, pero se cree que pueden abordar el tema fronterizo, después de que hace meses se produjera un enfrentamiento armado entre las fuerzas Pakales de México y presuntos narcotraficantes, en el departamento de Huehuetenango.

En ese contexto, Sheinbaum dijo el pasado viernes que se reuniría con su homólogo de Guatemala, aunque no precisó el lugar en el que podría ser el encuentro. Sin embargo, Arévalo afirmó este sábado que la cita se efectuará en el departamento de Petén.

Reciente encuentro con el primer ministro de Belice

Asimismo, el presidente Bernardo Arévalo se reunió el año pasado con el primer ministro de Belice, Jhon Briceño, con quien ofreció una conferencia de prensa en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura. En su momento, Arévalo resaltó que ese encuentro con Briceño fue fundamental para afianzar la positiva y dinámica relación bilateral entre ambos Estados.

De esa forma Briceño también calificó la reunión reciente como "excelente", compartiendo que se trataron temas de interés mutuo, que ambos consideraron como esenciales para avanzar en su agenda bilateral. En ese sentido, el primer ministro reveló que hablaron de la importancia en la cooperación en materia de seguridad y acordaron trabajar para tener un ambiente más seguro para las comunidades rurales.

Tránsito PNC habilita plataforma para trámites en línea

Para usar esta plataforma, los usuarios del departamento de tránsito de la PNC deberán crear un usuario en línea.

En Portada

Arévalo se reunirá con su homóloga de México en Flores, Petén t
Nacionales

Arévalo se reunirá con su homóloga de México en Flores, Petén

07:04 PM, Ago 09
Estudiante dispara dentro de escuela en su día de exámenest
Nacionales

Estudiante dispara dentro de escuela en su día de exámenes

05:30 PM, Ago 09
Petro afirma que Nicolás Maduro ayuda a combatir el narcotráfico en la fronterat
Internacionales

Petro afirma que Nicolás Maduro ayuda a combatir el narcotráfico en la frontera

03:01 PM, Ago 09
Filtran nombre del segundo eliminado de La Casa de los Famosos Méxicot
Farándula

Filtran nombre del segundo eliminado de La Casa de los Famosos México

03:39 PM, Ago 09

Temas

Guatemala#liganacionalSismosFútbolLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trumpvideo viralredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos