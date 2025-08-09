Presidente Arévalo se reunirá con su homóloga de México

El Presidente de la República, Bernardo Arévalo, confirmó este sábado 9 de agosto de 2025 que sostendrá una reunión con su homóloga de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum. El jefe del Organismo Ejecutivo resaltó que la misiva se celebrará en el área del municipio de Flores, departamento de El Petén.
Posteriormente, el gobernante se reunirá con el primer ministro de Belice, John Briceño, para abordar diversos temas de interés bilateral. El Mandatario confirmó estos puntos de su agenda en las declaraciones que dio a los periodistas que cubrieron la presentación del Reto de Turismo Indígena para América Latina y el Caribe 2025, en el sitio arqueológico Iximché, ubicado en Tecpán, Chimaltenango.
Historial de las relaciones entre ambos mandatarios
Recientemente, la mandataria el vecino país sostuvo una llamada telefónica con Arévalo y los medios de ese país consignaron que la mandataria mexicana no descartó que la reunión se realice junto al mandatario guatemalteco y al primer ministro de Belice. Ambas fuentes no revelaron el contenido de la agenda bilateral, pero se cree que pueden abordar el tema fronterizo, después de que hace meses se produjera un enfrentamiento armado entre las fuerzas Pakales de México y presuntos narcotraficantes, en el departamento de Huehuetenango.
En ese contexto, Sheinbaum dijo el pasado viernes que se reuniría con su homólogo de Guatemala, aunque no precisó el lugar en el que podría ser el encuentro. Sin embargo, Arévalo afirmó este sábado que la cita se efectuará en el departamento de Petén.
Reciente encuentro con el primer ministro de Belice
Asimismo, el presidente Bernardo Arévalo se reunió el año pasado con el primer ministro de Belice, Jhon Briceño, con quien ofreció una conferencia de prensa en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura. En su momento, Arévalo resaltó que ese encuentro con Briceño fue fundamental para afianzar la positiva y dinámica relación bilateral entre ambos Estados.
De esa forma Briceño también calificó la reunión reciente como "excelente", compartiendo que se trataron temas de interés mutuo, que ambos consideraron como esenciales para avanzar en su agenda bilateral. En ese sentido, el primer ministro reveló que hablaron de la importancia en la cooperación en materia de seguridad y acordaron trabajar para tener un ambiente más seguro para las comunidades rurales.