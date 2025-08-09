 Tránsito PNC habilita plataforma para trámites en línea
Nacionales

Tránsito PNC habilita plataforma para trámites en línea

Para usar esta plataforma, los usuarios del departamento de tránsito de la PNC deberán crear un usuario en línea.

El Departamento de Tránsito de la PNC habilitó una plataforma en línea., PNC de Guatemala.
El Departamento de Tránsito de la PNC habilitó una plataforma en línea. / FOTO: PNC de Guatemala.

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) lanzó una plataforma para realizar trámites totalmente en línea, según la vocera de esa institución, Brenda Santizo. La comunicadora explicó que para hacer uso de esta página web, es necesario que los usuarios dediquen unos minutos para crear su usuario y contraseña, con la ayuda de su correo electrónico personal.

Para realizar el primer proceso, es necesario que los usuarios ingresen al portal www.tránsito.gob.gt, posteriormente, los visitantes deben entrar a la opción llamada trámites en línea y dar clic en la opción que dice: "Registrarse para obtener acceso al sistema", donde se deberán llenar los requisitos solicitados.

El siguiente paso es llenar un formulario con datos personales y al finalizar, el usuario recibirá una notificación que llegará al correo electrónico registrado, donde se deberá confirmar la creación del usuario, para ingresar al portal y obtener acceso a la plataforma y sus diferentes servicios en línea.

Plataforma con varias opciones de trámite

Santizo añadió que después de esos pasos se podrá iniciar sesión registrando el código captcha que se solicitará en la web. Los usuarios podrán elegir el tipo de trámite que necesitan, haciendo clic en la opción de "nueva solicitud". Con esa acción los usuarios tendrán acceso a varios trámites en línea, para llenar los distintos formularios que se requieren.

Asimismo, la plataforma tiene otras funciones que ayudarán a los usuarios para que puedan subir los documentos que cada diligencia necesita. Posteriormente, todos los trámites serán notificados al correo electrónico de la persona registrada.

Cada correo que llegue, tras finalizar el procedimiento de forma correcta, llevará un enlace para descargar los documentos que el usuario haya solicitado al Departamento de Tránsito de la PNC, del Ministerio de Gobernación.

