Atacan vehículo de diputado de Vamos: guardaespaldas herido

El vehículo en el que viajaba el diputado Juan Ramón Rivas García, de la bancada Vamos, fue atacado a balazos por desconocidos este martes 12 de agosto en la 1ª calle y 11 avenida de la zona 2 de la Ciudad de Guatemala.
Eran aproximadamente las 02:00 de la madrugada cuando los Bomberos Voluntarios recibieron alertas a través de su centro de llamadas con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato coordinaron el traslado de unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en este punto un carro tipo picop contra el cual personas desconocidas habían disparado en repetidas ocasiones. Asimismo, constataron que uno de sus tripulantes se encontraba herido.
El paciente presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, por lo cual los socorristas le brindaron asistencia y posteriormente lo trasladaron hacia la emergencia del hospital general San Juan de Dios, donde murió a su ingreso debido a la gravedad de las heridas que presentaba.
El fallecido tenía aproximadamente 40 años de edad y se confirmó que se desempeñaba como guardaespaldas del parlamentario.
Acerca del diputado
El diputado Juan Ramón Rivas García ha formado parte del Congreso de la República durante dos períodos consecutivos. Durante la IX Legislatura (2020-2024) representó a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y en la actualidad forma parte de la bancada Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), representando al distrito de Izabal.
El parlamentario ha formado parte de distintas comisiones de trabajo, entre estas la de Turismo, Legislación y Puntos Constitucionales, Defensa Nacional y Defensa del Consumidor y el Usuario. De esta última es vicepresidente en la actualidad.
También ha formado parte del proceso de elaboración y presentación de iniciativas como: Ley Especial para la Concesión de la Nacionalidad por Mérito Deportivo a Atletas de Alto Rendimiento, Ley de Promoción y Fomento de Zonas Turísticas Emergentes y Ley de Recuperación y conservación de la Infraestructura de Salud Pública y Asistencia Social y de Educación Pública, entre otras.
Investigación en desarrollo
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, fue consultado con respecto al seguimiento del caso del ataque contra el diputado de Vamos y el hecho de posibles amenazas que haya reportado con anterioridad.
"Que yo sepa, que tengamos información, no había dicho nada antes. No puedo descartar esa hipótesis. Tenemos que empezar el proceso de investigación", dijo el funcionario al preguntarle si el legislador había puesto en aviso a las autoridades sobre un posible riesgo.
Agregó que se le dará el seguimiento correspondiente a este expediente que, según sus palabras, seguramente estará en reserva por ser un caso "muy particular". "En esto no solo trabajamos nosotros, sino también el Ministerio Público", puntualizó.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7