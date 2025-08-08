 Seis heridos en ataque cerca de mercado en Jalapa
Seis heridos tras ataque cerca de mercado en Jalapa

Entre las víctimas del tiroteo se encuentran dos mujeres.

ESCENA DEL CRIMEN,
ESCENA DEL CRIMEN / FOTO:

Un ataque armado ocurrido en horas de la mañana de este viernes 8 de agosto dejó como saldo seis personas heridas. El hecho ocurrió en la 2ª avenida y 2ª calle de la zona 2 del departamento de Jalapa, a inmediaciones del mercado municipal.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que fueron alertados con respecto a una balacera que se había dado en el sector y que aparentemente había dejado a varias personas afectadas. Por ello, la institución trasladó de inmediato varias unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a seis personas que presentaban múltiples heridas por impactos de proyectiles de arma de fuego.

"A los pacientes se les brindó asistencia prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados hacia la emergencia del hospital nacional ubicado en la cabecera departamental de Jalapa", dijo Víctor Gómez, vocero de la institución.

Identifican a víctimas

El portavoz del cuerpo de socorro dio a conocer que las personas heridas en el incidente armado fueron identificadas como:

  • Juana Gómez, de 67 años.
  • Filadelfo Pérez Nájera, de 57.
  • Delfina Pérez Gómez, de 56.
  • Vitalino Larios, de 36.
  • Kevin Rolando Zacarías, de 27
  • Ever Castro, de 20.

Autoridades reportan reducción de homicidios

El Ministerio de Gobernación confirmó el pasado 17 de julio que las cifras de muertes violentas a nivel nacional han registrado un descenso en las últimas semanas, por lo que señalaron que se mantienen los esfuerzos para seguir en esa línea.

El primer viceministro de Seguridad, José Portillo, explicó durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que se están generando las condiciones para que Guatemala pueda tener calles más seguras y más libres para poder transitar.

"El mes pasado (junio) hubo una disminución de 50 homicidios, respecto al mes anterior (mayo). En julio, hasta hoy, llevamos 30 homicidios menos respecto a junio. Si seguimos con esta tendencia, vamos a lograr disminuir, potencialmente, los homicidios. Esto no es de la noche a la mañana", expresó.

El funcionario añadió que la reducción de homicidios genera condiciones de infraestructura y cuando se habla de que este tema no es algo que se logra "de la noche a la mañana", significa que son procesos sostenidos.

