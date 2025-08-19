 Gobernación busca fortalecer Sistema Penitenciario
Nacionales

Gobernación explica situación en cárceles y reitera acciones de fortalecimiento del sistema penitenciario

Entre otros datos, las autoridades revelaron que más de 4 mil privados de libertad han cumplido pena, pero siguen en prisión.

Autoriddes de Gobernación, PNC y Sistema Penitenciario en citación en el Congreso., Omar Solís/Emisoras Unidas
Autoriddes de Gobernación, PNC y Sistema Penitenciario en citación en el Congreso. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Autoridades del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil (PNC) y del Sistema Penitenciario atendieron este martes 19 de agosto una citación en el Congreso de la República para responder por temas de seguridad del país y explicar la situación en las cárceles.

El titular de la cartera de Gobernación, Francisco Jiménez, aseguró que hay más de 4 mil privados de libertad que han cumplido pena, pero que por cuestiones administrativas siguen en prisión.

El ministro señaló ante los parlamentarios que un total de 4 mil 302 reos ya finalizaron su tiempo de sentencia tras las rejas; sin embargo, ante no lograr pagar multas o cumplir ciertos procesos pendientes no han podido recuperar su libertad.

En ese contexto, el funcionario manifestó la importancia de darle seguimiento a este tema y otros relacionados con el manejo del sistema penitenciario, por lo que se planteó la importancia de coordinar una reunión con autoridades de las diferentes instituciones involucradas en el tema.

Uso de control telemático en Guatemala

Jaime de León, director de Control Telemático, indicó durante la citación que actualmente en el país hay 750 dispositivos de control telemático instalados en personas que enfrentan algún proceso penal. Asimismo, señaló que se tiene un gran reto en cuanto a enfrentar el hacinamiento en el sistema carcelario.

Mientras tanto, el director de la PNC, David Custodio Boteo, se refirió al uso de los dispositivos y señaló que los órganos de justicia deben aplicarlo de manera adecuada y consciente.

"Responsabilidad al hacer el control telemático, porque sería penoso que un delincuente reincidente o con muchos antecedentes vaya a resultar involucrado después en un hecho armado con un control telemático puesto. Para nosotros va a ser importante que eso sea de forma responsable del Organismo Judicial, a quién se le va a asignar, que sea una persona por delitos leves, no graves, por ejemplo, como los que cometen los pandilleros", expresó.

Indicó que es lamentable, pues hubo una situación similar donde fue capturada una extorsionista que estaba siendo beneficiada con este dispositivo y reiteró que el llamado a la responsabilidad es para evitar situaciones como esta.

Al respecto, el ministro de Gobernación indicó que los diputados distritales pueden apoyar a abordar el tema, pues ya se brindan capacitaciones en el interior del país, pero consideró que deben reforzarse los aspectos sobre este asunto en las diferentes localidades.

* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

Gobernación explica situación en cárceles y reitera acciones de fortalecimiento del sistema penitenciario
