Continúa búsqueda de persona arrastrada por Río Las Vacas

Al menos 36 integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios se agruparon este domingo 14 de septiembre de 2025 para continuar con la búsqueda de una persona que desapareció el pasado sábado, luego de ser arrastrada por el Río Las Vacas, bajo el puente El Incienso. Los rescatistas además revelaron que durante la tarde de ayer lograron recuperar a dos personas, entre las que se destacó un menor de edad que fue entregado a su madre.
Los rescatistas informaron que "por segundo día, se sigue la búsqueda de la persona arrastrada por el río bajo el puente El Incienso". Precisaron que para esta jornada se contó con la participación de 36 elementos participan de las brigadas de rescate. El Ejército de Guatemala también participa en las acciones de ayuda, por medio de su Brigada Humanitaria y de Rescate.
Al caer la noche de ayer, los rescatistas seguían buscando al último de los desaparecidos, montando un puesto de vigilancia al final del Río Las Vacas, para alertar al momento de verlo pasar junto a la corriente.
Rescatados con vida
Los cuerpos de socorro informaron que durante la jornada del pasado sábado lograron rescatar a dos personas con vida tras este incidente. Aunque al principio se había mencionado que eran tres menores de edad, los paramédicos confirmaron que uno de los rescatados tiene 22 años.
Según un reporte de los uniformados, el adulto fue llevado a un centro asistencial en donde médicos de turno le hicieron una evaluación por las heridas que sufrió al ser arrastrado por la corriente. Por el momento siguen las tareas para ubicar a la tercera persona reportada como desaparecida.