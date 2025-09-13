Inmigrantes capturados en Guatemala tras volver de EE.UU.

Las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) fueron el escenario en el que las autoridades detuvieron a dos inmigrantes, recién retornados de Estados Unidos (EE.UU.), por dos ordenes de captura por diferentes señalamientos. Según la PNC, a uno de los detenidos se le acusa de una supuesta violación y al otro lo reclama la justicia por negarse a su responsabilidad de asistencia económica.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que los dos guatemaltecos fueron detenidos al tocar tierra en el territorio nacional, en la sección del IGM de la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicada en la zona 13 capitalina. Sin dar apellidos, las autoridades relataron que los apresados son Boris, de 30 años y Santiago, de 32.
La PNC explicó que el primero de los mencionados es el que fue detenido por supuesto abuso sexual, aunque no dieron detalles de los hechos que le atribuyen. Mientras tanto, el segundo apresado era buscado con fundamento en una solicitud emitida por un juzgado de Huehuetenango desde mayo de 2021.
Las autoridades revelaron que ambos detenidos fueron puestos a disposición de los juzgados, para conocer los motivos de su detención. Será en esas entidades de justicia donde se debatirá si los apresados son detenidos de manera preventiva y si se les liga a proceso penal por la comisión de los delitos de los que se les acusa.
Llevados ante la justicia
Tras ser esposados, ambos hombres acusados de ser inmigrantes ilegales fueron llevados ante la justicia por los dos delitos que habrían cometido en Guatemala antes de viajar al extranjero. La PNC mostró imágenes del momento en que uno de ellos ingresaba al sótano de la Torre de Tribunales.
El segundo detenido fue fichado ante la PNC y posteriormente fue enviado al juzgado donde se le requiere para esclarecer los hechos que se le imputan. En el operativo para cumplir con las órdenes de captura participaron integrantes de la División Especializada en Investigación Criminal, reconocida por la sigla DEIC.