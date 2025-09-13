Múltiple colisión en ruta Interamericana deja 10 heridos

Por causas que se desconocen, varios carros chocaron de frente en el kilómetro 109 de la carretera Interamericana, en el área de Chupol, municipio de Chichicastenango, departamento de Quiché. Los cuerpos de rescate compartieron imágenes en las que se puede apreciar que los vehiculos involucrados son un camión de carga, un picop blanco y un carro sedán.
Medios locales reportaron que entre los lesionados hay al menos ocho menores de edad, quienes fueron trasladados a la emergencia del Hospital Nacional de Tecpán. Asimismo, revelaron que las víctimas son vendedores de banderas, quienes se dirigían hacia Chimaltenango, para solventar sus actividades comerciales.
Testigos relataron que fue el carro de cuatro puertas el que perdió el control, posiblemente por exceso de velocidad, impactando el picop que estaba estacionado. Ambos automotores impactaron el camión que también permanecía parqueado en el lugar del percance.
En el relato, los vecinos indicaron que un motorista también se vio afectado por la colisión de al menos cuatro automotores. Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para deducir las responsabilidades civiles por el siniestro.