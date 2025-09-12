 Árboles caen sobre autos por fuertes vientos
Nacionales

Árboles caen sobre autos por fuertes vientos

Bomberos Voluntarios auxiliaron a varias personas que sufrieron crisis nerviosa en la ruta a Champerico.

Compartir:
Varios árboles cayeron sobre la ruta a Champerico., Foto Bomberos Voluntarios
Varios árboles cayeron sobre la ruta a Champerico. / FOTO: Foto Bomberos Voluntarios

Los fuertes vientos que afectaron a Retalhuleu la tarde de este viernes 12 de septiembre, provocó la caída de varios árboles en la carretera que conduce al municipio de Champerico.

De acuerdo con bomberos, los árboles cayeron encima de varios vehículos, por lo que personal de bomberos acudieron en auxilio de automovilistas y de un bus del transporte público, ya que presentaban crisis nerviosa. 

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) informó que debido a las condiciones atmosféricas en ese departamento, se registra una falla técnica en la línea de transmisión, lo que afecta el servicio de energía eléctrica en Champerico, Retalhuleu. 

Personal técnico del INDE trabaja en el lugar para restablecer el servico. 

Onda del este 

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), asociado al acercamiento de una onda del este durante este sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de septiembre, se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado en la mayor parte del territorio nacional. Desde horas de la tarde y noche se presentarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

En la Meseta Central, así como en Alta Verapaz, Caribe, la Franja Transversal del Norte, Petén y los Valles del Oriente, el ambiente se tornará cálido y húmedo durante el día. Por la tarde y noche se desarrollarán nublados que generarán lluvias dispersas.

Las regiones del Pacífico, especialmente Boca Costa y SurOccidente, podrían registrar lluvias de mayor intensidad durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctricas y viento de ligero a moderado.

Debido a la saturación de los suelos en regiones del Sur y Centro del país, persiste la posibilidad de crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.

Fiscalía contra la Corrupción inspecciona instalaciones de Perenco

Esta diligencia se da en seguimiento a una denuncia recibida por el Ministerio Público.

En Portada

Tras hospitalización, Giammattei participa en reunión del Parlacent
Nacionales

Tras hospitalización, Giammattei participa en reunión del Parlacen

03:21 PM, Sep 12
Novedades en el ranquin de Concacaf tras fecha eliminatoriat
Deportes

Novedades en el ranquin de Concacaf tras fecha eliminatoria

04:15 PM, Sep 12
Lester Martínez preparada para encarar una pelea histórica t
Deportes

Lester Martínez preparada para encarar una pelea histórica

02:54 PM, Sep 12
Guatemala captura a presunto narcotraficante solicitado en extradición por Estados Unidost
Nacionales

Guatemala captura a presunto narcotraficante solicitado en extradición por Estados Unidos

04:37 PM, Sep 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.Mundial 2026#liganacionalredes socialesSeguridad vialSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Día de muertos Lego ,Instagram
Gaming

Lego lanza set del Día de Muertos, ¿cuánto cuesta?

kendall jenner ,
Moda Y Belleza

Kendall Jenner dejaría las pasarelas para cumplir un sueño

Adam Raine ,Redes sociales
Tecnología

Familia de joven, que terminó en tragedia, demanda a creadora de ChatGPT

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos