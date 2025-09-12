Árboles caen sobre autos por fuertes vientos

Los fuertes vientos que afectaron a Retalhuleu la tarde de este viernes 12 de septiembre, provocó la caída de varios árboles en la carretera que conduce al municipio de Champerico.
De acuerdo con bomberos, los árboles cayeron encima de varios vehículos, por lo que personal de bomberos acudieron en auxilio de automovilistas y de un bus del transporte público, ya que presentaban crisis nerviosa.
El Instituto Nacional de Electrificación (INDE) informó que debido a las condiciones atmosféricas en ese departamento, se registra una falla técnica en la línea de transmisión, lo que afecta el servicio de energía eléctrica en Champerico, Retalhuleu.
Personal técnico del INDE trabaja en el lugar para restablecer el servico.
Onda del este
De acuerdo con información del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), asociado al acercamiento de una onda del este durante este sábado 13, domingo 14 y lunes 15 de septiembre, se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado en la mayor parte del territorio nacional. Desde horas de la tarde y noche se presentarán lluvias acompañadas de actividad eléctrica.
En la Meseta Central, así como en Alta Verapaz, Caribe, la Franja Transversal del Norte, Petén y los Valles del Oriente, el ambiente se tornará cálido y húmedo durante el día. Por la tarde y noche se desarrollarán nublados que generarán lluvias dispersas.
Las regiones del Pacífico, especialmente Boca Costa y SurOccidente, podrían registrar lluvias de mayor intensidad durante la tarde y noche, acompañadas de actividad eléctricas y viento de ligero a moderado.
Debido a la saturación de los suelos en regiones del Sur y Centro del país, persiste la posibilidad de crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica.