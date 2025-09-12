Inspección de Fiscalía contra la Corrupción en Perenco

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía contra la Corrupción, informó este viernes 12 de septiembre que llevó a cabo una diligencia de inspección ocular en las instalaciones de la empresa Perenco, ubicadas en el departamento de Petén.
De acuerdo con el Departamento de Información y Prensa de la institución, esta acción se realizó en seguimiento a una denuncia presentada ante la fiscalía, en la que se señalaron posibles irregularidades vinculadas a la referida empresa.
Durante la inspección, el personal realizó la documentación de los lugares de interés del ente investigador, los cuales serán objeto de análisis por parte de los fiscales para fortalecer la pesquisa en curso.
"Con esta diligencia se verificaron algunos aspectos señalados en la denuncia y se recabó información relevante para la investigación, la cual será verificada para dar respuesta al caso conforme a la ley", indicó la oficina.
Dan seguimiento a finalización del contrato petrolero con Perenco
Los jefes de bloque del Congreso de la República se reunieron hace algunas semanas con autoridades de Energía y Minas, Ambiente y Defensa para conocer operaciones y administración del oleoducto y refinería del campo petrolero Xan.
El pasado 12 de agosto finalizó el contrato 2-85 de operaciones petroleras entre el Estado de Guatemala y la empresa Perenco, que ya no continuará operando de acuerdo a la legislación petrolera vigente. En ese sentido, las autoridades dan seguimiento a los procesos respectivos.
El ministro de Energía y Minas, Víctor Hugo Ventura, brindó detalles a los diputados con respecto a la administración de esta área en la actualidad. Señaló que se recibieron las instalaciones y los activos que tenía Perenco en el campo petrolero.
Estos están conformados por la infraestructura de explotación petrolera en el polígono de Xan, las instalaciones de la mini refinería La Libertad, y la infraestructura del sistema estacionario de transporte de combustibles (oleoducto). También otros activos como la pista de aterrizaje, el centro de salud y el ferry que presta el servicio de cruce sobre el Río San Pedro en la Aldea El Naranjo, los cuales serán trasladados a las instituciones de Gobierno que corresponda.
El funcionario agregó que, ante la finalización del contrato, se debe proceder al cierre técnico del área, por lo que se emitió un estado de emergencia que viabilice la contratación de una empresa especializada, en cumplimiento de la ley.
Mientras tanto, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, indicó que, a partir de septiembre, se enviaría un equipo para identificar todos los pasivos ambientales dejados, no en todo el parque, sino en el polígono de las 10 mil hectáreas donde acaba de finalizar el contrato de explotación petrolera.