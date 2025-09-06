Árbol cae sobre auto en Quetzaltenango; hay un herido

Las fuertes lluvias y el viento registrados este sábado 6 de septiembre provocaron la caída de un árbol de gran tamaño en el kilómetro 215 de la ruta que comunica con Colomba Costa Cuca, en el departamento de Quetzaltenango.
El mismo cayó sobre un picop que circulaba por las inmediaciones de la Finca Florencia. Debido a esta situación, fue necesaria la presencia de personal de los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales.
Los socorristas acudieron al lugar para atender la emergencia y constataron que había una persona herida, por lo que de inmediato le brindaron asistencia prehospitalaria.
"Posteriormente, el paciente fue estabilizado en el sitio y trasladado hacia un centro asistencial", detalla el informe de las instituciones.
Las autoridades hicieron un llamado a los conductores y vecinos a extremar precauciones debido a las condiciones climáticas que afectan la región.
Otros incidentes por lluvias
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastre (Conred) informó que en las últimas horas se han reportado incidentes derivados de las lluvias en distintos sectores. Uno de estos ocurrió en Santa Catarina Pinula, donde un árbol cayó en la ruta que conduce hacia la aldea La Cuchilla del Carmen, ocasionando complicaciones en el paso vehicular, ya que obstaculiza un carril.
Mientras tanto, personal de la institución da seguimiento a reportes de vecinos por riesgo de colapso estructural en condominio del kilómetro 22 de la ruta a El Salvador.
Por aparte, se indicó que las lluvias provocaron daños en viviendas ubicadas en el lote 9 de la aldea Colmenas, Villa Canales. De manera interinstitucional se realizan acciones de prevención y respuesta en atención a las familias afectadas.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que para el presente fin de semana se tiene previsto el acercamiento de una onda del este, cuyos efectos incrementarán las lluvias en el territorio nacional.
Las lluvias más fuertes podrían presentarse en Petén, el occidente de la Franja Transversal del Norte, el Caribe, la Bocacosta y la costa del Pacífico.