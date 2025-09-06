 Árbol cae sobre auto en Quetzaltenango; hay un herido
Nacionales

Árbol cae sobre vehículo en Quetzaltenango; hay una persona herida

Las fuertes lluvias generaron el desplome de este árbol de gran tamaño.

Compartir:
Los socorristas atendieron a una persona herida tras la caída del árbol., Bomberos Voluntarios
Los socorristas atendieron a una persona herida tras la caída del árbol. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Las fuertes lluvias y el viento registrados este sábado 6 de septiembre provocaron la caída de un árbol de gran tamaño en el kilómetro 215 de la ruta que comunica con Colomba Costa Cuca, en el departamento de Quetzaltenango.

El mismo cayó sobre un picop que circulaba por las inmediaciones de la Finca Florencia. Debido a esta situación, fue necesaria la presencia de personal de los Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales Departamentales.

Los socorristas acudieron al lugar para atender la emergencia y constataron que había una persona herida, por lo que de inmediato le brindaron asistencia prehospitalaria.

"Posteriormente, el paciente fue estabilizado en el sitio y trasladado hacia un centro asistencial", detalla el informe de las instituciones.

Las autoridades hicieron un llamado a los conductores y vecinos a extremar precauciones debido a las condiciones climáticas que afectan la región.

Otros incidentes por lluvias

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastre (Conred) informó que en las últimas horas se han reportado incidentes derivados de las lluvias en distintos sectores. Uno de estos ocurrió en Santa Catarina Pinula, donde un árbol cayó en la ruta que conduce hacia la aldea La Cuchilla del Carmen, ocasionando complicaciones en el paso vehicular, ya que obstaculiza un carril.

Mientras tanto, personal de la institución da seguimiento a reportes de vecinos por riesgo de colapso estructural en condominio del kilómetro 22 de la ruta a El Salvador.

Por aparte, se indicó que las lluvias provocaron daños en viviendas ubicadas en el lote 9 de la aldea Colmenas, Villa Canales. De manera interinstitucional se realizan acciones de prevención y respuesta en atención a las familias afectadas.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que para el presente fin de semana se tiene previsto el acercamiento de una onda del este, cuyos efectos incrementarán las lluvias en el territorio nacional.

Las lluvias más fuertes podrían presentarse en Petén, el occidente de la Franja Transversal del Norte, el Caribe, la Bocacosta y la costa del Pacífico.

En Portada

El hambre se reduce un 4,7% en Guatemala, donde afecta a cerca de 2,6 millones de personast
Nacionales

El hambre se reduce un 4,7% en Guatemala, donde afecta a cerca de 2,6 millones de personas

02:16 PM, Sep 06
Árbol cae sobre vehículo en Quetzaltenango; hay una persona heridat
Nacionales

Árbol cae sobre vehículo en Quetzaltenango; hay una persona herida

03:07 PM, Sep 06
Súper Liga Claro 2025 corona a sus campeones nacionales en su décima ediciónt
Deportes

Súper Liga Claro 2025 corona a sus campeones nacionales en su décima edición

04:54 PM, Sep 06
Súper Liga Claro 2025 corona a sus campeones nacionales en su décima ediciónt
Deportes

Súper Liga Claro 2025 corona a sus campeones nacionales en su décima edición

04:54 PM, Sep 06

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalEE.UU.JusticiaSeguridadSeguridad vialFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos