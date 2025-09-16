Ejecutivo recibe decreto 7-2025; análisis está en proceso

El Ejecutivo confirmó este martes 16 de septiembre que ya recibió el decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que fue aprobado de urgencia nacional recientemente por el Congreso de la República.
Fue el pasado martes 2 de septiembre cuando los diputados avalaron esta normativa que busca asegurar que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) puedan continuar utilizando los recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 para los proyectos de desarrollo que han sido interrumpidos por diversos factores administrativos y técnicos, como la falta de asignación de fondos.
Al respecto, el presidente Bernardo Arévalo dijo esta mañana durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que continúa el proceso de análisis del decreto y será en el momento oportuno que se dará a conocer la decisión relacionada con su veto o sanción.
"Ya lo recibimos, el día viernes, si no me equivoco, entró. Está siendo analizado y en cuanto termine de ser analizado comunicaremos la posición oficial al respecto", compartió.
Ante preguntas de periodistas sobre pronunciamientos de rechazo a la ley que han surgido desde distintos sectores que piden que sea vetada y no entre en vigencia, así como de las posturas a favor, como las de los alcaldes, Arévalo indicó que no ha recibido cartas de estoss funcionarios pidiendo la sanción de la misma, aunque indicó que podrían estar "en proceso de ser entregadas".
Congreso no admite objeciones contra decreto
Con 36 votos a favor y 96 en contra, el Congreso de la República improbó el pasado 9 de septiembre las objeciones presentadas al decreto 7-2025. Fueron nueve las observaciones presentadas por diputados oficialistas, siendo ellos: Olga Villalta, Luis Ventura, Alma Guerrero, Brenda Mejía, Ivanna Luján, Manfredo Castañón, Mirna Godoy, Raúl Barrera y José Carlos Sanabria.
Las mismas fueron conocidas durante la sesión que se llevó a cabo en la referida jornada, donde no se alcanzó el respaldo necesario para su avance. En ese sentido, se indicó que seguiría el curso legislativo normal, es decir, desestimar las objeciones y referir el decreto al Ejecutivo para que, dentro del plazo establecido, el presidente Bernardo Arévalo decida vetarlo o sancionarlo.