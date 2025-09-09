Congreso imprueba objeciones al decreto 7-2025

Con 36 votos a favor y 96 en contra, el Congreso de la República improbó este martes 9 de septiembre las objeciones presentadas al decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo.
Esta normativa, que fue aprobada el pasado 2 de septiembre de urgencia nacional por el pleno legislativo, permite que los fondos no ejecutados por los referidos Consejos sean arrastrados para el siguiente año fiscal.
Fueron nueve las observaciones presentadas por diputados oficialistas, siendo ellos: Olga Villalta, Luis Ventura, Alma Guerrero, Brenda Mejía, Ivanna Luján, Manfredo Castañón, Mirna Godoy, Raúl Barrera y José Carlos Sanabria.
Las mismas fueron conocidas durante la sesión que se llevó a cabo en horas de la tarde, donde no se alcanzó el respaldo necesario para su avance. En ese sentido, se deberá seguir el curso legislativo normal, es decir, desestimar las objeciones y referir el decreto al Ejecutivo para que, dentro del plazo establecido, el presidente Bernardo Arévalo decida vetarlo o sancionarlo.
Posturas encontradas sobre el decreto
Durante la sesión plenaria donde se abordó el tema del Decreto 7-2025 y las objeciones presentadas al respecto, se expusieron los argumentos encontrados de diputados de diferentes bancadas.
La parlamentaria Brenda Mejía expresó: "Mi voto fue a favor, al igual que nuestra bancada Semilla, y es a favor porque estas objeciones si algo quieren hacer es denotar la diferencia grande que tiene el decreto 7-2025, en comparación de cualquier otra iniciativa que se pudo haber presentado antes, sobre todo desde el oficialismo".
Agregó que la ley recién aprobada solo contiene un artículo de toda la propuesta que hizo Semilla, en su momento, pensando en mecanismos de control y compromiso anticorrupción.
"Este decreto no tiene más que un artículo de esa propuesta. El resto, son artículos que vienen a favorecer todo lo que nosotros venimos trabajando en contra", añadió.
Mientras tanto, Raúl Barrera, uno de los ponentes de las objeciones, mencionó que actuó de esa manera porque se identificaron defectos de redacción de fondo y de forma que podrían generar serios conflictos para la administración.
"El más importante es que el concepto de multianualidad, que consiste en arrastrar fondos de un ejercicio fiscal para otro, requiere del aval del Ministerio de Finanzas, pero esto no se dio en la iniciativa que se convirtió en decreto, ya que no fue dictaminada por la comisión de Finanzas, mucho menos recabó un informe de la referida cartera", expuso.
En tanto, Mynor de la Rosa, del bloque Vamos, indicó que votó en contra de las objeciones por considerar que probablemente este es el decreto que "va a salvar lo poco que este gobierno le pueda dejar al pueblo".
"Mal hacen ellos al oponerse a esto que le puede dar solución a esa inversión que se necesita, solicitada por los Consejos de Desarrollo, por los Cocodes y por los Comudes, que es totalmente legítima, pues nace de las necesidades de las comunidades desde el principio hasta el fin. ¿Por qué nos vimos en la necesidad de aprobar un decreto como este, hoy Huehuetenango tiene seis de sus 33 municipios con 0% de ejecución, derivado del mal trabajo de Segeplan y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva, lo mal articulado del trabajo que han hecho los gobernadores departamentales", manifestó.
También se pronunció contra las objeciones el parlamentario Sergio Celis, de Cabal, quien aseguró que se su voto lo emitió de manera consciente, porque se necesita estar muy cerca de las comunidades y conocer las necesidades de cada población, como "para venir a generar una narrativa que lo único que hace es degenerar el sentido del decreto".
"Es importante decir que votar a favor de las objeciones que hoy presenta la bancada oficialista es votar en contra del pueblo de Guatemala, porque la gente está esperando su drenaje, su proyecto de agua, los alcaldes que han hecho compromisos con el pueblo están esperando. Verán que los alcaldes son unidades ejecutoras mejores que la que este gobierno hoy a tenido en las instituciones públicas", concluyó.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7