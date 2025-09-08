Oficialismo presenta objeciones al decreto 7-2025

Casi una semana después de que el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional el decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, continúan surgiendo posturas a favor y en contra.
Fue el pasado martes 2 de septiembre cuando los diputados aprobaron esta normativa que busca asegurar que los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) puedan continuar utilizando los recursos no ejecutados durante el ejercicio fiscal 2024 para los proyectos de desarrollo que han sido interrumpidos por diversos factores administrativos y técnicos, como la falta de asignación de fondos.
"El principal objetivo de la ley es garantizar la continuidad de los proyectos financiados por asignaciones extraordinarias, los cuales son vitales para el desarrollo económico y social de los municipios y departamentos de todo el país", destacó el Legislativo.
Al respecto, el diputado Juan Carlos Rivera confirmó este lunes 8 de septiembre que el oficialismo presentó alrededor de nueve objeciones al decreto 7-2025, las cuales se conocerán en la próxima sesión.
"Se tienen que discutir mañana en la sesión del pleno y será la voluntad del Congreso si las acepta o las rechaza. Si estas son rechazadas, se envía al Ejecutivo para que lo sancione o lo vete", explicó.
Posturas divididas
Rivera expresó que su recomendación, como diputado del partido Victoria, es que el jecutivo vete el decreto, ya que pone en riesgo la ejecución de los proyectos de Consejo de Desarrollo al no contar con avales, pues no se tiene la certeza de que los proyectos serán ejecutados de manera correcta y técnica.
"También, el artículo 2 pone en riesgo nuestro sistema presupuestario, que es anual. Entonces, al autorizar este decreto es inconstitucional. Yo creo que, si el señor presidente no lo veta, alguna institución presentará alguna inconstitucionalidad", puntualizó.
Al respecto del tema, el parlamentario Víctor Valenzuela dijo que el decreto 7-2025 "se aprobó por mayoría para apoyar a los alcaldes" que, en su opinión, son los que apoyan a la población porque, según sus palabras, "el Gobierno no ha hecho absolutamente nada".
El legislador del bloque Vamos indicó que hay carreteras, escuelas, incluso infraestructura de los municipios que está detenida por "mucha burocracia", pues en su opinión, el gobierno actual no deja avanzar.
"No es posible que si el gobierno actual no ha tenido la capacidad de ejecutar, ahora coarten a los alcaldes para poder ejecutar ellos por su cuenta. Es importante darles el apoyo necesario a los gobiernos locales y que puedan trabajar de una manera correcta, ordenada y, obviamente, transparente, para que puedan hacr llegar el bien al pueblo", puntualizó.
* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7