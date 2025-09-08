 Gobierno avanza análisis, pero aún no recibe decreto 7-2025
Nacionales

Ejecutivo todavía no recibe el decreto 7-2025, pero avanza en análisis, afirma Arévalo

"Nosotros ya lo estamos estudiando", aseguró el presidente.

El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 8 de septiembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el lunes 8 de septiembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente Bernardo Arévalo se refirió este lunes 8 de septiembre al decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, aprobado de urgencia nacional recientemente por el Congreso de la República.

Tomando en cuenta que ha surgido una serie de pronunciamientos de parte de sectores sociales y empresariales para que la normativa sea vetada y no entre en vigencia, el gobernante fue consultado por periodistas durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura.

Explicó que el decreto todavía no ha llegado al Ejecutivo, pues el Congreso todavía está esperando terminar todos los procesos de ley. "Hay, creo que, observaciones o algo que está simplemente en camino", señaló.

"Nosotros ya lo estamos estudiando. Tenemos las mismas preocupaciones que el conjunto de la población, alrededor de que no podemos permitir que haya mecanismos que, por la razón que sea, abran la puerta a estos mecanismos (de posible corrupción)", indicó.

En ese sentido, señaló que estarán atentos a revisarlo cuando sea enviado por el Congreso. Por el momento, se mantiene el análisis.

Decreto 7-2025: Análisis, preocupaciones y llamados para su veto

Bajo argumentos de que debilita controles y fomenta la corrupción, han surgido llamados para que el presidente Bernardo Arévalo vete la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, recién aprobada por el Congreso.

Presidente explica manejo de inversión pública

El presidente fue consultado acerca del manejo de las cuentas públicas y el desarrollo de infraestructura y proyectos en el país. Según sus palabras, lo que el país necesita es que la inversión pública se refleje en obra construida y realizada.

De hecho, indicó que fue en la verificación de esa línea que se llevó a cabo la semana pasada su visita a Santa Rosa, la cual calificó como importante porque se dio para constatar las obras que están siendo realizadas como resultado de esa colaboración entre el gobierno central y los Consejos de Desarrollo.

"Cuando un Consejo de Desarrollo decide que va a construir un instituto de educación básica lo puede construir, pero es el Gobierno el responsable de dar el equipamiento, los maestros, incluirlo dentro del sistema. Igual sucede con los centros de salud, por ejemplo, y demás proyectos", explicó.

De acuerdo con Arévalo, actualmente, por razones históricas, la Ley del Presupuesto dice que los Consejos tienen que tener preparados y planificados los proyectos desde dos años antes. Sin embargo, a lo largo del tiempo estaba pasando que se hacían y planificaban en el mismo año.

Esto lleva a que haya proyectos que se terminan de planificar a mediados del 2025 y cuando se aprueban solo quedan seis meses para su implementación, lo cual consideró que desde el punto de vista de la construcción de la obra es muy complicado.

"Lo que nosotros hemos tenido es una discusión en el Conadur y luego con alcaldes, donde se acordó dos puntos: se trabajará para que todos los proyectos que sean aprobados para implementarse en 2027 estén completamente aprobados al 31 de diciembre de 2026. Vamos a empezar haciendo el esfuerzo para que todos los que se harán ahora estén aprobados en 2025. Entonces, eso deja los 12 meses completos para la implementación de la obra", comparitó.

Aunque indicó que empezará a trabajar así, reconoció que hay proyectos que no va a alcanzar el tiempo de que se puedan atender. "Y a nadie le conviene que se regrese a la cuenta general del Estado, sino que se siga traduciendo en esa carretera, ese puesto de salud, ese instituto, ese proceso de tratamiento de aguas", mencionó en cuanto a los fondos.

Entonces, añadió que acordaron que permitirán que los proyectos que no han sido concluidos al 31 de diciembre puedan seguir siendo construidos el año entrante para que la obra quede físicamente entregada y no se quede a la mitad, porque es lo que ha pasado, y no se desperdicie el dinero.

Por ello, en la Ley de Presupuesto se puso un artículo que permite que por este año se pueda comenzar con esta práctica, pero con el compromiso que en el año entrante ya no se podrá.

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosJusticiaEE.UU.redes socialesSeguridad vialSeguridadFutbol Guatemalteco
