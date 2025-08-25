 MP reacciona a las declaraciones del Presidente Bernardo Arévalo
Nacionales

MP reacciona a declaraciones del Presidente Bernardo Arévalo

El mandatario se refirió a un video en el que la fiscal Consuelo Porras, se atribuye los resultados en contra del narcotráfico de los últimos 18 meses.

Compartir:
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. / FOTO: EFE

El Ministerio Público (MP) reaccionó a través de una publicación de X a las declaraciones de Bernardo Arévalo quien  hizo referencia a un video publicado por la fiscal general, Consuelo Porras, en el que ella se atribuyó los resultados del combate al narcotráfico de los últimos 18 meses.

En la conferencia de prensa semanal del Ejecutivo, el mandatario hizo un cálculo de fechas, haciendo coincidir esos 18 meses con su mandato, versus los siete años que Porras ha estado al mando del MP.

"18 meses llevamos nosotros (en el Gobierno); ella lleva siete años. Haga usted la matemática", indicó el gobernante ante una de las preguntas formuladas en la parte final de su encuentro con la prensa, denominado "La Ronda". Las declaraciones de Arévalo se dieron en el contexto de un video de la jefa del MP publicado el pasado viernes 22 de agosto.

El Ministerio Público a través de X indicó que Porras ha liderado una gestión que, desde el año 2018 hasta la fecha, ha demostrado resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado.

"Entre los logros más destacados, en este período se han obtenido 2,896 sentencias por delitos relacionados con el narcotráfico, y se ha logrado la condena de 3,833 personas en el mismo ámbito. Estas cifras, que reflejan un trabajo ininterrumpido en el combate a la criminalidad, demuestran el compromiso del Ministerio Público con la justicia y la seguridad de los guatemaltecos.", destacó la Fiscalía

la Fiscalía agregó que el Ministerio Público ha mantenido su operatividad y eficiencia, garantizando el acceso a la justicia y combatiendo la delincuencia de manera constante, sin importar los desafíos o presiones externas.

"Nuestra labor es técnica y jurídica, y seguiremos trabajando de manera firme y dedicada para cumplir con nuestro mandato en beneficio de la sociedad guatemalteca.", concluyó la Fiscalía. 

Presidente Arévalo responde a la Fiscal General por tema del narcotráfico

El mandatario se refirió a un video en el que la jefa del MP se atribuye los resultados en contra del narcotráfico de los últimos 18 meses.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89,7*

En Portada

MP reacciona a declaraciones del Presidente Bernardo Arévalot
Nacionales

MP reacciona a declaraciones del Presidente Bernardo Arévalo

09:47 PM, Ago 25
Semana trascendental para los guatemaltecos en Copa Centroamericanat
Deportes

Semana trascendental para los guatemaltecos en Copa Centroamericana

02:36 PM, Ago 25
Correos suspende envíos postales a EE.UU. desde el martest
Nacionales

Correos suspende envíos postales a EE.UU. desde el martes

06:53 PM, Ago 25
3 estrenos imperdibles llegan a cartelera: Los Roses, Atrapado robando y Bajo el sol de septiembret
Farándula

3 estrenos imperdibles llegan a cartelera: "Los Roses", "Atrapado robando" y "Bajo el sol de septiembre"

03:03 PM, Ago 25

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoEE.UU.Liga NacionalCopa Centroamericanaredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos