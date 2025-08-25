MP reacciona a las declaraciones del Presidente Bernardo Arévalo

El Ministerio Público (MP) reaccionó a través de una publicación de X a las declaraciones de Bernardo Arévalo quien hizo referencia a un video publicado por la fiscal general, Consuelo Porras, en el que ella se atribuyó los resultados del combate al narcotráfico de los últimos 18 meses.
En la conferencia de prensa semanal del Ejecutivo, el mandatario hizo un cálculo de fechas, haciendo coincidir esos 18 meses con su mandato, versus los siete años que Porras ha estado al mando del MP.
"18 meses llevamos nosotros (en el Gobierno); ella lleva siete años. Haga usted la matemática", indicó el gobernante ante una de las preguntas formuladas en la parte final de su encuentro con la prensa, denominado "La Ronda". Las declaraciones de Arévalo se dieron en el contexto de un video de la jefa del MP publicado el pasado viernes 22 de agosto.
El Ministerio Público a través de X indicó que Porras ha liderado una gestión que, desde el año 2018 hasta la fecha, ha demostrado resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado.
"Entre los logros más destacados, en este período se han obtenido 2,896 sentencias por delitos relacionados con el narcotráfico, y se ha logrado la condena de 3,833 personas en el mismo ámbito. Estas cifras, que reflejan un trabajo ininterrumpido en el combate a la criminalidad, demuestran el compromiso del Ministerio Público con la justicia y la seguridad de los guatemaltecos.", destacó la Fiscalía
la Fiscalía agregó que el Ministerio Público ha mantenido su operatividad y eficiencia, garantizando el acceso a la justicia y combatiendo la delincuencia de manera constante, sin importar los desafíos o presiones externas.
"Nuestra labor es técnica y jurídica, y seguiremos trabajando de manera firme y dedicada para cumplir con nuestro mandato en beneficio de la sociedad guatemalteca.", concluyó la Fiscalía.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas, 89,7*