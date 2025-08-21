Porras: "El Ministerio Público no tolerará que el territorio guatemalteco sea utilizado para actividades ilícitas"

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta, brindó este jueves 21 de agosto un mensaje dirigido al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional en el que reiteró su compromiso por el trabajo a favor del país y enfocado en garantizar la justicia.
Tras las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, la jefa del MP, Consuelo Porras, aseguró que se están desarrollando importantes investigaciones en materia de narcoactividad y reiteró que se actuará "con todo el peso de la ley" contra cualquier persona o funcionario que utilice el territorio guatemalteco para actividades ilícitas.