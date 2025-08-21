 Porras: "El Ministerio Público no tolerará que el territorio guatemalteco sea utilizado para actividades ilícitas"
Nacionales

Porras: "El Ministerio Público no tolerará que el territorio guatemalteco sea utilizado para actividades ilícitas"

Tras las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, la fiscal general, Consuelo Porras, aseguró que el Ministerio Público está desarrollando importantes investigaciones en materia de narcoactividad.

Compartir:
La fiscal general, Consuelo Porras, en mensaje dirigido a la población guatemalteca., Ministerio Público
La fiscal general, Consuelo Porras, en mensaje dirigido a la población guatemalteca. / FOTO: Ministerio Público

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras Argueta, brindó este jueves 21 de agosto un mensaje dirigido al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional en el que reiteró su compromiso por el trabajo a favor del país y enfocado en garantizar la justicia.

Tras las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, la jefa del MP, Consuelo Porras, aseguró que se están desarrollando importantes investigaciones en materia de narcoactividad y reiteró que se actuará "con todo el peso de la ley" contra cualquier persona o funcionario que utilice el territorio guatemalteco para actividades ilícitas.

En Portada

Familiares de reos protestan para denunciar supuestos malos tratost
Nacionales

Familiares de reos protestan para denunciar supuestos malos tratos

03:48 PM, Ago 21
Enade 2025 abordará las oportunidades a través de la atracción de inversión extranjera directat
Nacionales

Enade 2025 abordará las oportunidades a través de la atracción de inversión extranjera directa

02:48 PM, Ago 21
Federación explica en citación todo lo relacionado con venta de boletost
Deportes

Federación explica en citación todo lo relacionado con venta de boletos

02:51 PM, Ago 21
María Isabel Flores celebra 20 años de trayectoria en la locución guatemaltecat
Farándula

María Isabel Flores celebra 20 años de trayectoria en la locución guatemalteca

01:36 PM, Ago 21

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolEstados UnidosLiga NacionalEE.UU.Futbol GuatemaltecoNoticias de GuatemalaSeguridadDonald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos