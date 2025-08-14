Guatemala niega uso de espacio aéreo por redes criminales

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), se pronunció este jueves 14 de agosto con respecto a las declaraciones que brindó la fiscal general de los Estados Unidos de América, Pam Bondi, en las que señaló que el espacio aéreo guatemalteco se utiliza como "puente" para actividades de narcotráfico vinculadas al Gobierno de Venezuela.
Fue en una entrevista con la cadena Fox News que la funcionaria afirmó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha establecido un sistema de tráfico aéreo que conecta su país con Guatemala, Honduras y México para facilitar el transporte de drogas.
Bondi subrayó que Maduro no solo está involucrado en el tráfico de estupefacientes, sino que también mantiene relaciones con grupos criminales peligrosos, como el cartel de Sinaloa. También destacó que el régimen venezolano realiza operaciones ilícitas que implican un intercambio de dinero y armas, lo que permite el flujo continuo de drogas a través de las fronteras de estos países.
Ante esta situación, el Minex emitió un comunicado en el que enfatizó que el Gobierno de Guatemala no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminales.
"Rechazamos las recientes declaraciones de la Fiscal General de Estados Unidos. (...) Guatemala no reconoce la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro", expresó.
La oficina agregó que la magnitud y naturaleza trasnacional del narcotráfico son una amenaza que Guatemala enfrenta con firmeza y se sabe que las redes criminales buscan rutas y alianzas peligrosas, por lo que se han fortalecido las capacidades y cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, para hacerle frente a estos flagelos.
"De hecho, el sistema de detección de trazas aéreas y marítimas lo operamos en coordinación con las autoridades estadounidenses", señaló.
Resalta acciones de combate al narcotráfico
El gobierno guatemalteco resaltó que, durante los 19 meses de gestión del presidente Bernardo Arévalo, el espacio aéreo y suelo nacional se mantienen libres de aeronaves con droga. Aseguró que, de las 73 aeronaves ilegales que anualmente aterrizaban en Guatemala en gobiernos anteriores solo se ha registrado un solo caso. "Este cambio demuestra la contundencia de nuestras acciones", expuso.
De igual forma, aseguró que como resultado de las acciones implementadas en el combate al narcotráfico se han observado "cifras récord" en incautación de drogas y han sido extraditadas 11 personas vinculadas a este tipo de delito.
También, indicó, fue suscrito un acuerdo "histórico" con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para modernizar los puertos del país y se reforzó el control en aeropuertos junto con el Departamento de Seguridad Nacional.
Finalmente, el Minex manifestó que el país seguirá redoblando esfuerzos con sus aliados para cerrar el paso a los narcotraficantes, "venga de donde venga la amenaza".
* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7