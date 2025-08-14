 Guatemala niega uso de espacio aéreo por redes criminales
Nacionales

Minex: "El Gobierno de Guatemala no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminales"

El Gobierno guatemalteco rechazó las recientes declaraciones de la Fiscal General de Estados Unidos, quien aseguró que el espacio aéreo nacional se utiliza como "puente" para actividades de narcotráfico vinculadas con Venezuela.

Compartir:
Una avioneta realiza un vuelo., Ilustrativa de archivo: EFE
Una avioneta realiza un vuelo. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EFE

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), se pronunció este jueves 14 de agosto con respecto a las declaraciones que brindó la fiscal general de los Estados Unidos de América, Pam Bondi, en las que señaló que el espacio aéreo guatemalteco se utiliza como "puente" para actividades de narcotráfico vinculadas al Gobierno de Venezuela.

Fue en una entrevista con la cadena Fox News que la funcionaria afirmó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha establecido un sistema de tráfico aéreo que conecta su país con Guatemala, Honduras y México para facilitar el transporte de drogas.

Bondi subrayó que Maduro no solo está involucrado en el tráfico de estupefacientes, sino que también mantiene relaciones con grupos criminales peligrosos, como el cartel de Sinaloa. También destacó que el régimen venezolano realiza operaciones ilícitas que implican un intercambio de dinero y armas, lo que permite el flujo continuo de drogas a través de las fronteras de estos países.

Ante esta situación, el Minex emitió un comunicado en el que enfatizó que el Gobierno de Guatemala no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminales.

"Rechazamos las recientes declaraciones de la Fiscal General de Estados Unidos. (...) Guatemala no reconoce la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro", expresó.

La oficina agregó que la magnitud y naturaleza trasnacional del narcotráfico son una amenaza que Guatemala enfrenta con firmeza y se sabe que las redes criminales buscan rutas y alianzas peligrosas, por lo que se han fortalecido las capacidades y cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, para hacerle frente a estos flagelos.

"De hecho, el sistema de detección de trazas aéreas y marítimas lo operamos en coordinación con las autoridades estadounidenses", señaló.

Venezuela financia rutas aéreas para el tráfico de drogas a través de Guatemala, afirma fiscal general de EE. UU.

La fiscal estadounidense Pam Bondi afirmó en una entrevista que el régimen de Maduro financia rutas aéreas para el tráfico de estupefacientes sobre Centroamérica.

Resalta acciones de combate al narcotráfico

El gobierno guatemalteco resaltó que, durante los 19 meses de gestión del presidente Bernardo Arévalo, el espacio aéreo y suelo nacional se mantienen libres de aeronaves con droga. Aseguró que, de las 73 aeronaves ilegales que anualmente aterrizaban en Guatemala en gobiernos anteriores solo se ha registrado un solo caso. "Este cambio demuestra la contundencia de nuestras acciones", expuso.

De igual forma, aseguró que como resultado de las acciones implementadas en el combate al narcotráfico se han observado "cifras récord" en incautación de drogas y han sido extraditadas 11 personas vinculadas a este tipo de delito.

También, indicó, fue suscrito un acuerdo "histórico" con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para modernizar los puertos del país y se reforzó el control en aeropuertos junto con el Departamento de Seguridad Nacional.

Finalmente, el Minex manifestó que el país seguirá redoblando esfuerzos con sus aliados para cerrar el paso a los narcotraficantes, "venga de donde venga la amenaza".

* Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Capturan a presuntos integrantes de banda de asaltantes que operaba en el occidentet
Nacionales

Capturan a presuntos integrantes de banda de asaltantes que operaba en el occidente

07:12 AM, Ago 14
José Santiago gana plata en el kickboxing de Juegos Mundiales 2025t
Deportes

José Santiago gana plata en el kickboxing de Juegos Mundiales 2025

07:42 AM, Ago 14
Evalúan escuelas afectadas por sismos en Jutiapat
Nacionales

Evalúan escuelas afectadas por sismos en Jutiapa

07:51 AM, Ago 14
Trump firma orden ejecutiva para facilitar viajes comerciales al espaciot
Internacionales

Trump firma orden ejecutiva para facilitar viajes comerciales al espacio

06:49 AM, Ago 14

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFútbolEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos