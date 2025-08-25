 Arévalo responde a Fiscal General por tema del narcotráfico
Nacionales

Presidente Arévalo responde a la Fiscal General por tema del narcotráfico

El mandatario se refirió a un video en el que la jefa del MP se atribuye los resultados en contra del narcotráfico de los últimos 18 meses.

El mandatario se refirió al tema de los logros contra el narcotráfico en su rueda de prensa de este lunes 25 de agosto de 2025., Omar Solís/Emisoras Unidas
El mandatario se refirió al tema de los logros contra el narcotráfico en su rueda de prensa de este lunes 25 de agosto de 2025. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, hizo referencia a un video publicado por la Fiscal General, María Consuelo Porras, en el que ella se atribuyó los resultados del combate al narcotráfico de los últimos 18 meses. En la conferencia de prensa semanal del Ejecutivo, el mandatario hizo un cálculo de fechas, haciendo coincidir esos 18 meses con su mandato, versus los siete años que Porras ha estado al mando el Ministerio Público (MP).

"18 meses llevamos nosotros (en el Gobierno); ella lleva siete años. Haga usted la matemática", indicó el gobernante ante una de las preguntas formuladas en la parte final de su encuentro con la prensa, denominado "La Ronda". Las declaraciones de Arévalo se dieron en el contexto de un video de la jefa del MP publicado el pasado viernes 22 de agosto.

En un video de 15 minutos con 10 segundos, Porras se refirió al tema del narcotráfico, en un mensaje dirigido al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional.

Reacción por postura de EE.UU.

En la citada transmisión, por medio de cuentas oficiales del MP, la jefa del ente fiscalizador aseguró que "no tolera ni tolerará que el territorio guatemalteco sea utilizado para actividades ilícitas que atenten contra la seguridad nacional e internacional".

En sus declaraciones, Porras se refirió a los señalamientos de la fiscal general de los Estados Unidos de América (EE.UU.), Pam Bondi, quien señaló que el espacio aéreo guatemalteco se utiliza como "puente" para actividades de narcotráfico vinculadas al Gobierno de Venezuela. Cabe destacar que las declaraciones de la funcionaria estadounidense se dieron la semana pasada e incluyeron a otros países del triángulo norte.

