 Operativo por carreras clandestinas de motos en zona 13
Nacionales

Video muestra operativo contra motoristas que realizarían carreras clandestinas en zona 13

Como resultado, se impusieron más de 50 multas y se consignaron varias motocicletas por carecer de placa y tarjeta de circulación.

Operativo en zona 13., Captura de pantalla video TikTok.
Operativo en zona 13. / FOTO: Captura de pantalla video TikTok.

Un video difundido en redes sociales captó el momento exacto en que agentes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) sorprendieron a decenas de motoristas en la zona 13 capitalina, cuando supuestamente se preparaban para realizar carreras clandestinas.

De acuerdo con las autoridades, los motoristas se encontraban reunidos frente a un mural tomándose fotografías y a punto de iniciar con las carreras clandestinas. En cuestión de segundos, tres autopatrullas con varios agentes a bordo llegaron al lugar y bloquearon la salida de los presentes. Algunos intentaron huir, pero el paso fue cerrado por las unidades policiales.

Operativo relámpago en zona 13

El operativo se llevó a cabo la tarde del sábado 24 de agosto en el bulevar del Aeropuerto La Aurora y en el sector del Mercado de Artesanías, según información del Departamento de Tránsito de la PNC. Como resultado, se impusieron 53 multas, se consignaron dos motocicletas por carecer de placa y tarjeta de circulación, y se detectaron cinco licencias vencidas.

Además, un motorista fue puesto a disposición de juez de turno por conducir bajo efectos de alcohol. En las imágenes del operativo también se observa un vehículo modificado en el área, aunque hasta ahora no se ha confirmado si el conductor recibió alguna infracción.

Estos operativos buscan evitar carreras clandestinas que se realizan en el sector, así como sancionar a pilotos que conducen bajo efectos de alcohol, poniendo en riesgo a los demás usuarios de la vía pública", señaló la institución.

