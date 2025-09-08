Arévalo y Siero exponen posturas sobre Decreto 7-2025

Una serie de pronunciamientos han surgido después de que el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional el decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que permite el uso de fondos no ejecutados en el presupuesto anterior para el presente ejercicio fiscal con el fin de completar proyectos en proceso.
Sectores sociales y empresariales emitieron comunicados en los que plantean riesgos de corrupción y falta de controles para el manejo de los fondos públicos, por lo que han reiterado el llamado al presidente Bernardo Arévalo para que vete la ley.
El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, quien también preside la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), habló del tema este lunes durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde dio a conocer que ha recibido más de 200 cartas de jefes ediles para que se sancione la referida ley. Detalló que, de lo contrario, los jefes ediles se unirán para dar su respaldo al Congreso.
"He recibido muchas llamadas de alcaldes y de Cocodes que están muy molestos por los pronunciamientos del Ejecutivo, por ejemplo, del Ministerio de Finanzas, donde pretenden vetar la ley, porque los alcaldes y Cocodes estamos muy sorprendidos de que hayan tomado esta actitud cuando el Ejecutivo fue el primero en venir a presentar las disposiciones aprobadas en esta ley", dijo.
Explicó que el diputado Sanabria, que, según Siero, es el representante del presidente en el Congreso, presentó la iniciativa 6576, la cual en el que artículo 6 señala que los avales se deben dar en cinco días, lo cual está exactamente igual en la ley. Y el titular de Finanzas, Jonathan Menkos, en la propuesta de Presupuesto 2026 colocó en el artículo 55 que los fondos de los Codedes se deben mantener para el siguiente año, que es lo otro que hace el decreto aprobado.
"Nos causa gran sorpresa ver que el Ejecutivo ahora esté operando y poniendo a los netcenters y a todos los sectores que puede en contra de esto, cuando los primeros en proponerlo fueron ellos. Ahora están queriendo condicionar", añadió Siero.
En ese contexto, afirmó que al ser el Ejecutivo el primero en proponer el referido mecanismo, ahora busca "chantajear" para que se apruebe el Presupuesto 2026.
Arévalo responde
Respecto a lo mencionado por Siero, el mandatario Bernardo Arévalo dijo que esas declaraciones las da el mismo alcalde "al que no le gusta la lucha contra la contaminación", y que, "evidentemente, tampoco le preocupa la lucha contra la corrupción", la cual, a su criterio, sí le interesa al Ejecutivo.
Arévalo explicó durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, que el Gobierno tiene un conducto abierto con los alcaldes y hay una disposición al diálogo.
"Nosotros estamos hablando con los alcaldes y la verdad hemos encontrado en los alcaldes una disposición al diálogo, porque también ellos entienden que hay problemas de manera que no vemos allí que haya un problema", expuso.
Además, aludiendo al alcalde Siero, aunque sin mencionarlo, afirmó que habría que preguntarle a él por qué la necesidad de actuar siempre bajo amenazas, "como que no tiene mucha confianza en la solidez de sus propios argumentos".