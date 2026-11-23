Elegir una bocina no se trata únicamente de buscar la que tenga mayor volumen, antes de comprar una, es importante considerar aspectos como la potencia, la calidad del sonido, la duración de la batería y las opciones de conectividad. En Guatemala, la oferta de equipos de audio continúa incorporando nuevas tecnologías y diseños.
Una de las propuestas recientes es la línea Audio Premium de KlipXtreme, que reúne cuatro modelos con características pensadas para diferentes necesidades de entretenimiento.
¿Qué debes considerar antes de comprar una bocina?
1. Potencia y calidad de sonido
Los watts son una referencia importante para conocer la potencia de una bocina, aunque también debes prestar atención a sus componentes. Los woofers ayudan a reproducir los sonidos graves, mientras que los tweeters se encargan de las frecuencias agudas.
Por ejemplo, la nueva línea incorpora equipos con potencias de 120 W, 140 W y hasta 280 W, con diferentes configuraciones de altavoces.
- 2. Duración de la batería
Si buscas una bocina portátil para llevar a reuniones, viajes o actividades al aire libre, revisa cuántas horas puede funcionar sin estar conectada a la corriente eléctrica. Algunos modelos de esta línea ofrecen hasta 10 o 15 horas de reproducción, dependiendo de sus características y condiciones de uso.
- 3. Conectividad y compatibilidad
La conexión Bluetooth permite reproducir música desde teléfonos, tabletas y otros dispositivos sin utilizar cables. También es conveniente revisar si incluye entradas USB, AUX o microSD. Otra característica que puedes considerar es la tecnología True Wireless Stereo (TWS), que permite emparejar dos bocinas de forma inalámbrica para ampliar la experiencia de sonido.
- 4. Resistencia y facilidad de transporte
Si planeas utilizarla en exteriores, revisa si cuenta con protección contra salpicaduras. También considera características como ruedas, asas o baterías recargables que faciliten su traslado.
- 5. Funciones adicionales
Las luces LED, los efectos de iluminación, los micrófonos inalámbricos y las opciones de karaoke pueden convertir una bocina en un equipo de entretenimiento más completo. Cuatro modelos de bocinas que puedes encontrar: PulseBlaster, StageBlaster, RollBlaster Pro y ThunderBlaster.