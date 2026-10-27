 Erick Osoy López es nombrado director general de la PNC
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Gobernación confirma a nuevas autoridades de la PNC

El comisario Erick Rolando Osoy López fue nombrado director general de la Policía Nacional Civil.

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Erick Rolando Osoy López, director general de la PNC (i); y Selvin Solano Galicia, subdirector general de Operaciones (d)., Mingob
Erick Rolando Osoy López, director general de la PNC (i); y Selvin Solano Galicia, subdirector general de Operaciones (d). / FOTO: Mingob
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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, anunció formalmente este martes 27 de octubre el nombramiento de las nuevas autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), después de que se confirmó la destitución de dos altos mandos como parte de un proceso de fortalecimiento de la institución.

En conferencia de prensa, el funcionario anunció las siguientes designaciones:

  • Comisario general Erick Rolando Osoy López - director general de la PNC.
  • Comisario general Selvin Solano Galicia, subdirector general de Operaciones.

Los jefes policiales sustituyen en los cargos a David Custodio Boteo, quien ejerció como director general desde enero de 2024; y a Esvin Jacinto Quiché, quien se desempeñaba como subdirector.

Villeda destacó que quienes asumieron estas posiciones estratégicas son dos oficiales de carrera que tendrán asignadas las responsabilidades superiores de conducción de la PNC y añadió que los cambios responden a la necesidad de fortalecer la disciplina, dirección institucional y capacidad de respuesta.

El funcionario les instruyó a los elementos que se sumaron a la cúpula policial que durante su gestión mantengan comunicación cercana y permanente con el personal bajo su mando.

"Escuchen a sus policías, conozcan sus necesidades, reconozcan sus méritos. Respalden a quienes cumplan con su deber y exijan responsabilidad a quienes se aparten de sus obligaciones",

les dijo.

Villeda destacó que la autoridad de un mando no se demuestra únicamente dando instrucciones, sino también designando responsabilidades, pero también dando el ejemplo. Añadió que los buenos policías necesitan buenos mandos y los buenos mandos tienen la obligación de orientar y exigir a sus policías.

Finalmente, enfatizó que las acciones individuales que puedan apartarse de la ley no definen a una institución, pero tampoco pueden quedar sin las consecuencias que legalmente corresponden.

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Conferencia de prensa en la cual el ministro de Gobernación anunció a los nuevos mandos de la PNC.

Acerca de los nuevos mandos

El titular de Gobernación informó que el nuevo director general, Erick Rolando Osoy López, es un profesional de carrera policial, con 27 años de servicio ininterrumpido en la PNC. Aseguró que cuenta con una destacada trayectoria operativa, administrativa y de mando que abarca desde la base operativa, como agente, hasta el grado máximo de comisario general.

Recientemente, ejerció como jefe del Distrito IV de Occidente y posee un perfil gerencial y técnico jurídico integral, pues es abogado y notario, magister en Derecho Procesal Constitucional, con estudios de doctorado en Alta Dirección Política y Administración Pública.

Con respecto al subdirector general de Operaciones, Selvin Solano, se informó que es un profesional con carrera policial de 25 años, que ha escalado de manera continua desde agente hasta alcanzar el grado de comisario general.

Es licenciado en Ciencias Criminológicas y Criminalísticas, licenciado en Ciencias Policiales, especialista en Policía Comunitaria, y cuenta con estudios de Maestrías en Políticas Públicas y en Política y Gobierno. Su último cargo fue jefe del Distrito III, que está en el sur del país.

Posee amplia experiencia operativa y de mando en el ámbito antinarcótico e investigación criminal, respaldada por programas de capacitación internacional. También ha recibido cursos de combate al lavado de dinero y prevención de la corrupción, entre otros temas.

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El comisario general Erick Rolando Osoy López, nombrado director general de la PNC. - Ministerio de Gobernación

Director general de la PNC enfatiza enfoque de fortalecimiento institucional

El comisario Osoy López aseguró que su nombramiento fue basado en criterios institucionales. "Venimos a sumarnos a este esfuerzo que ha estado realizando el Ministerio de Gobernación por mejorar y transformar la estructura policial", expresó durante la conferencia.

Explicó que hay una serie de planes y objetivos a los cuales, a partir de hoy, se les dará cumplimiento y seguimiento para fortalecer las capacidades operativas del personal policial y dignificar el talento humano.

"Se ha reiterado que el policía malo camina solo y es desconocido por nuestras autoridades. Se va a realizar un análisis objetivo de los mandos. Vamos a trabajar en cada uno de los procesos de reestructura, con la Inspectoría General", concluyó.

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