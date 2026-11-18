El mundo del entretenimiento estadounidense se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento del cineasta Ray Tintori, pareja sentimental de Heidi Gardner, actriz y comediante reconocida por su participación en el popular programa Saturday Night Live (SNL).
Tintori murió a los 43 años en Nueva York, en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades. La noticia trascendió el lunes 16 de noviembre de 2026, cuando la Oficina del Médico Forense de la ciudad confirmó su fallecimiento.
De acuerdo con los primeros reportes, el director fue encontrado sin vida en su apartamento, ubicado en el vecindario East Village, en Manhattan.
La noticia ha generado conmoción entre quienes conocían su trabajo, especialmente por su trayectoria en la industria musical y cinematográfica, donde colaboró con reconocidos artistas y participó en importantes proyectos audiovisuales.
¿Qué se sabe sobre la muerte de Ray Tintori?
Según información difundida por medios estadounidenses, fueron amigos del cineasta quienes encontraron su cuerpo durante la semana anterior a la confirmación pública de su fallecimiento.
Fuentes citadas por Page Six señalaron que, inicialmente, no existían indicios evidentes de que la muerte estuviera relacionada con un acto criminal. También indicaron que no se encontraron objetos vinculados con drogas en el apartamento.
Sin embargo, estas versiones no constituyen una conclusión oficial sobre lo sucedido.
La Oficina del Médico Forense de Nueva York informó que tanto la causa como la manera de muerte continúan bajo investigación, por lo que será necesario esperar los resultados correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
Hasta ahora, las autoridades no han confirmado públicamente qué provocó la muerte del cineasta.
Heidi Gardner enfrenta la pérdida de su pareja
La muerte de Ray Tintori representa un duro golpe personal para Heidi Gardner, quien alcanzó gran popularidad gracias a su trabajo en Saturday Night Live.
Según reportes de la prensa estadounidense, la actriz, también de 43 años, ha recibido el acompañamiento de familiares y amigos durante este difícil momento.
Hasta el momento de los informes publicados el 17 de noviembre, Gardner no había ofrecido declaraciones públicas sobre la muerte de su pareja.
La comediante ha mantenido buena parte de su vida sentimental alejada de la exposición mediática, aunque en algunas ocasiones compartió momentos especiales con Tintori.
Así fue la historia de amor de Heidi Gardner y Ray Tintori
Aunque no se conoce con exactitud cuándo comenzó su relación sentimental, la pareja fue fotografiada junta durante los Juegos Olímpicos de París 2024.
Posteriormente, en julio de 2025, Tintori hizo pública una emotiva dedicatoria a Gardner con motivo de su cumpleaños.
A través de Instagram, el cineasta compartió varias fotografías de ambos acompañadas de un mensaje en el que expresó el cariño y la admiración que sentía por la actriz.
En aquella publicación, describió a Gardner como una mujer extraordinaria, hermosa y elegante, y recordó que se había enamorado de ella desde el momento en que se conocieron.
La publicación permitió que sus seguidores conocieran una faceta más personal de la relación, que hasta entonces había permanecido relativamente discreta.
¿Quién era Ray Tintori?
Ray Tintori desarrolló una importante trayectoria como director de videos musicales, cortometrajes y proyectos cinematográficos.
Su nombre estuvo vinculado con algunas de las producciones musicales más recordadas de la escena alternativa de finales de la década de 2000.
Entre sus trabajos más destacados figuran los videos musicales de Kids, Electric Feel y Time to Pretend, de la agrupación estadounidense MGMT.
También dirigió el videoclip de Spaceman, de The Killers, y colaboró con artistas y agrupaciones como Arcade Fire, Solange y Chairlift.
Su estilo visual, caracterizado por propuestas creativas y narrativas poco convencionales, le permitió construir una identidad dentro del ámbito audiovisual.
Además de su trabajo en la música, Tintori desarrolló proyectos cinematográficos que contribuyeron a consolidar su carrera como realizador.
Entre sus cortometrajes destacan Jettison Your Loved Ones, estrenado en 2005, y Death to the Tinman, de 2007.
Su vínculo con una película nominada al Óscar
Uno de los aspectos más destacados de la carrera de Ray Tintori fue su participación como uno de los fundadores del colectivo cinematográfico Court 13.
Este grupo creativo estuvo vinculado con la producción de Beasts of the Southern Wild, película estrenada en 2012 y dirigida por Benh Zeitlin.
La cinta alcanzó reconocimiento internacional gracias a su particular propuesta narrativa y visual, y obtuvo cuatro nominaciones a los premios Óscar de 2013, incluida la categoría de mejor película.
También recibió nominaciones en las categorías de mejor dirección, mejor actriz y mejor guion adaptado.
Aunque Tintori no fue el director de esta producción, su relación con Court 13 formó parte de su recorrido dentro del cine independiente estadounidense.
La trayectoria de Heidi Gardner en Saturday Night Live
Heidi Gardner es una de las comediantes estadounidenses que alcanzaron reconocimiento internacional gracias a Saturday Night Live, programa de humor y sátira televisiva transmitido por NBC.
La actriz ingresó al elenco en 2017 y permaneció durante ocho temporadas, hasta 2025.
Durante ese período destacó por sus imitaciones, personajes originales y participaciones en diferentes segmentos humorísticos del programa.
Su trabajo le permitió consolidarse como una figura reconocida dentro de la comedia estadounidense.
Además de SNL, Gardner ha participado en otras producciones televisivas, entre ellas Shrinking, serie que combina comedia y drama.
Una nueva pérdida para la familia Tintori
El fallecimiento de Ray Tintori también ocurre poco más de un año después de la muerte de su madre, Mary Cybulski, quien trabajó como supervisora de guiones en la industria cinematográfica.
Cybulski falleció en noviembre de 2025, a los 70 años. Su trayectoria estuvo vinculada con diferentes producciones de cine, por lo que la familia Tintori mantenía una estrecha relación con el mundo audiovisual.
Mientras familiares, amigos y colegas enfrentan esta nueva pérdida, las autoridades de Nueva York continúan trabajando para determinar las circunstancias de la muerte del cineasta.
Por ahora, el caso permanece abierto y no existe una conclusión oficial sobre las causas del fallecimiento.