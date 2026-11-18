Un reto viral de TikTok terminó en tragedia en República Dominicana, luego de que una mujer identificada como Katia Araujo muriera mientras participaba en una competencia de comida. Los momentos en que comenzó a presentar dificultades para tragar quedaron grabados en video y posteriormente se difundieron en redes sociales.
La dinámica, conocida como "comer y correr con disparejo", consiste en que uno de los participantes debe permanecer de pie junto a una mesa e ingerir la mayor cantidad de alimentos posible, mientras los demás corren hasta un punto acordado y regresan. El objetivo es terminar toda la comida o conseguir la mayor cantidad de bocados antes de que los corredores vuelvan.
Araujo formaba parte de esta competencia cuando, según se observa en las imágenes compartidas en plataformas digitales, aparentemente comenzó a atragantarse luego de ingerir los alimentos. La situación provocó momentos de desesperación entre quienes la acompañaban, que intentaron auxiliarla al darse cuenta de que algo no estaba bien.
Pese a los intentos por ayudarla, la mujer falleció. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la causa de su muerte, por lo que no se ha establecido de manera oficial qué provocó el desenlace.
Riesgos que implican estos desafíos
El caso ha generado preocupación entre los usuarios de redes sociales, debido a los riesgos que implican los desafíos que incentivan a comer rápidamente y competir por la cantidad de alimentos ingeridos. Cuando una persona come bajo presión, puede masticar de forma insuficiente y aumentar el riesgo de atragantamiento.
Por ello, se recomienda evitar este tipo de competencias, no intentar ingerir grandes cantidades de comida en poco tiempo y masticar adecuadamente antes de tragar. También es importante no participar en retos que pongan en riesgo la salud por conseguir visualizaciones o ganar una competencia.
Lo ocurrido es un recordatorio de que los desafíos virales no siempre son inofensivos y que ninguna tendencia de internet justifica poner la vida en peligro.