La ropa, los juguetes, los cosméticos y algunos productos de uso diario podrían contener sustancias químicas capaces de interferir con el funcionamiento de las hormonas y afectar procesos importantes del organismo, como el crecimiento, el desarrollo y el sueño. Así lo advierten la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Naciones Unidas (ONU), que han señalado los riesgos de la exposición a los llamados disruptores endocrinos.
Estas sustancias se encuentran en distintos materiales y productos que las personas utilizan a diario. Entre ellas figuran los bisfenoles, presentes en algunos plásticos y recubrimientos de envases; los ftalatos, utilizados para dar flexibilidad a ciertos materiales y fabricar productos de plástico; y los parabenos, empleados como conservantes en cosméticos y artículos de cuidado personal.
El problema es que estos compuestos pueden interferir con el sistema endocrino, encargado de producir y regular las hormonas que controlan numerosas funciones del cuerpo. En determinadas circunstancias, pueden imitar la acción hormonal, bloquearla o alterar su funcionamiento.
De acuerdo con un informe elaborado por científicos internacionales y difundido por ambos organismos, la exposición a estos químicos representa una preocupación creciente para la salud humana y el medio ambiente. Los investigadores analizaron miles de estudios que relacionan algunos de estos compuestos con problemas reproductivos, alteraciones neurológicas y enfermedades como la diabetes tipo 2 y el asma.
La preocupación también alcanza a los niños, debido a que las hormonas desempeñan un papel fundamental durante las etapas de desarrollo. Una alteración del sistema endocrino podría afectar procesos relacionados con el crecimiento y la maduración del organismo.
El informe advierte que las regulaciones actuales podrían ser insuficientes para controlar la exposición a estas sustancias. Por ello, los organismos internacionales consideran necesario reforzar las medidas de prevención y vigilancia sobre los productos que llegan al mercado.
La alerta pone el foco en artículos que forman parte de la vida cotidiana y cuyos componentes químicos muchas veces pasan inadvertidos para los consumidores.