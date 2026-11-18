Un insólito accidente de tránsito quedó registrado por una cámara de seguridad en Villa Canales, Guatemala, donde dos motoristas chocaron mientras uno intentaba rebasar y el otro realizó una maniobra sin percatarse de que otro vehículo se aproximaba. Lo ocurrido no terminó ahí, pues un minuto después un tercer motociclista también terminó en el suelo al pasar por el mismo lugar.
En las imágenes se observa cómo uno de los conductores se desplaza hacia otro carril sin aparentemente verificar sus retrovisores ni advertir la presencia de otro motociclista que circulaba a mayor velocidad y realizaba una maniobra de adelantamiento.
La distancia entre ambos se reduce rápidamente y ninguno consigue evitar el contacto. Las motocicletas chocan de costado en dos ocasiones, hasta que el conductor que intentaba rebasar pierde el equilibrio y cae sobre el asfalto, quedando tendido junto a su moto a la orilla de la carretera.
El otro motorista logra detenerse unos metros adelante, baja de su motocicleta y regresa para reclamarle al accidentado. Mientras este último intenta incorporarse con dificultad, una mujer sale de una vivienda cercana y se acerca para intervenir en la discusión y defender al hombre que había caído.
La escena también llama la atención por la reacción de otros motociclistas que circulaban por el sector. Algunos se detienen para observar lo sucedido, mientras varios vehículos continúan pasando por el tramo carretero.
Dos accidentes de motocicleta en cuestión de un minuto
Sin embargo, en medio de la situación ocurre un segundo percance. Otro motorista que transitaba por el lugar pierde el control de su vehículo y cae sobre la cinta asfáltica, quedando junto a su motocicleta en medio de la vía. El incidente provoca que otros conductores reduzcan la velocidad y se detengan.
Por lo observado en la grabación, los involucrados lograron ponerse de pie y no se aprecia que alguno fuera trasladado a un centro asistencial. No obstante, no existe información oficial sobre su estado de salud.
Ante este tipo de situaciones, las autoridades de tránsito reiteran el llamado a los motociclistas a conducir con precaución, utilizar correctamente los retrovisores antes de cambiar de carril o realizar adelantamientos, respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudente con los demás vehículos. También recuerdan que una maniobra imprudente puede provocar accidentes y poner en riesgo no solo la vida del conductor, sino también la de otras personas que circulan por la vía.