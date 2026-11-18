Un hombre de 78 años, quien permanecía desaparecido desde hacía más de 24 horas, fue localizado sin vida en el fondo de un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad, ubicado en el sector Las Ruinas, en Santa Cruz del Quiché.
De acuerdo con la información de los Bomberos Municipales Departamentales, sus equipos iniciaron las labores de búsqueda desde horas de la mañana, en coordinación con vecinos y autoridades del sector.
Tras aproximadamente 12 horas de rastreo, los socorristas lograron localizar el cuerpo en el fondo del barranco, por lo que procedieron a realizar las maniobras de rescate y recuperación.
Posteriormente, se notificó a las autoridades correspondientes para los procedimientos de ley y las diligencias respectivas.
Hasta el momento no se han dado a conocer la causa del deceso ni las circunstancias de la desaparición de esta persona.