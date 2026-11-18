El futbolista español Juan Mata ha puesto punto final a su carrera profesional después de dos décadas dedicadas al fútbol. El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 y de Europa en 2012 comunicó su decisión de retirarse mediante un emotivo video publicado en sus redes sociales oficiales, en el que aparece despidiéndose de una etapa que marcó su vida. En las imágenes, el jugador se encuentra solo en un vestuario, sostiene sus botas y finalmente las cuelga en una percha, acompañado del mensaje: "A veces amar es dejar ir. Gracias, fútbol". La escena está musicalizada con la canción It's Now or Never, del legendario Elvis Presley.
La decisión pone fin a una trayectoria de aproximadamente 20 años en el fútbol de élite, durante los cuales Mata dejó su huella en importantes clubes de Europa y Asia. Sus primeros pasos los dio en el Real Madrid Castilla, antes de incorporarse al Valencia, equipo con el que destacó en la Liga española y consiguió consolidarse como uno de los talentos más prometedores de su generación. Posteriormente, dio el salto al fútbol inglés para vestir las camisetas del Chelsea y el Manchester United, dos instituciones en las que protagonizó momentos importantes de su carrera. En sus últimos años también defendió los colores del Galatasaray de Turquía, el Vissel Kobe de Japón y los clubes australianos Western Sydney Wanderers y Melbourne Victory.
Juan Mata y un palmarés envidiable
En el apartado de títulos, el mediocampista se despide con un palmarés envidiable. Entre sus principales conquistas a nivel de clubes figuran una Liga de Campeones de la UEFA con el Chelsea, dos títulos de Europa League, dos FA Cups, una Copa del Rey, una Superliga turca, una J1 League, una Copa de la Liga inglesa y una Community Shield. Estos logros reflejan la capacidad de Mata para competir al máximo nivel en distintas ligas y asumir un papel destacado en equipos de primer orden. Su calidad técnica, visión de juego y precisión en el último pase fueron algunas de las características que definieron su estilo durante su carrera.
Sin embargo, uno de los capítulos más importantes de su trayectoria estuvo ligado a la selección española. Con la camiseta de La Roja conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa de Polonia y Ucrania 2012, formando parte de una de las generaciones más exitosas en la historia del fútbol español. Además, levantó los títulos europeos sub-19 y sub-21, competición en la que fue reconocido como el jugador más valioso. A sus 38 años, Juan Mata se despide del fútbol profesional dejando un legado construido a base de talento, disciplina y grandes conquistas.