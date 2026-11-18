Las fuerzas de seguridad reportaron este miércoles, 18 de noviembre, la captura de dos presuntos delincuentes como resultado de un operativo implementado en la 8ª calle y 16 avenida, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.
Según detalló un portavoz de la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes de la institución realizaban monitoreos en el área como parte de los procedimientos contemplados en el Plan Semáforo Seguro. Durante estas labores, detectaron que dos individuos que se desplazaban en una motocicleta presuntamente cometían asaltos en el sector.
Los "moto ladrones" intentaban despojar de sus pertenencias a los transeúntes y conductores, a quienes amenazaban con un arma de fuego. Al observar lo que ocurría, los policías les dieron persecución.
Al notar la presencia policial, los sospechosos intentaron escapar y se inició un intercambio de disparos. Finalmente, los uniformados lograron interceptar a los supuestos delincuentes y procedieron a su detención.
El operativo cerró con dos personas detenidas en flagrancia y un arma de fuego y una motocicleta decomisadas, las cuales serán entregadas a las autoridades para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.