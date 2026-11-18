Un apasionado beso entre Julio Camejo y Manelyk González, protagonistas del reality show 'La Granja VIP', ha desatado una ola de especulaciones y rumores sobre un posible romance entre ambos.
El momento, ocurrido durante una dinámica inspirada en el Cine de Oro mexicano, se convirtió rápidamente en el centro de atención, generando intensos comentarios entre los seguidores del programa.
La escena tuvo lugar en el marco de 'Amor entre Corrales', una actividad que desafió a los participantes de 'La Granja VIP' a crear cortometrajes con temáticas de comedia, amor y drama.
Fue precisamente en la categoría romántica donde Camejo y Manelyk González compartieron el beso que hoy alimenta las teorías de una relación más allá de la amistad.
El beso que encendió las redes
La química entre los dos participantes fue innegable durante la grabación. Julio Camejo, al ser consultado sobre la intensidad del beso, afirmó que fue "mitad y mitad", sugiriendo que, si bien formaba parte del guion, también hubo un componente de improvisación para dotar de mayor realismo a la actuación.
Esta declaración avivó aún más las conjeturas sobre la autenticidad de sus sentimientos.
Tras la emisión del episodio, las redes sociales se inundaron de reacciones. Los seguidores del reality show no tardaron en señalar a Julio y Manelyk como una de las parejas favoritas de la competencia.
La audiencia ha interpretado la convivencia diaria, las bromas y las constantes muestras de cariño entre ambos como claras señales de una conexión especial.
A pesar de la efervescencia en el público, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de los involucrados sobre una relación sentimental fuera de las cámaras.
La incertidumbre mantiene a los espectadores expectantes, siguiendo de cerca cada interacción entre los dos.
La convivencia diaria, las bromas y muestras de cariño entre Julio y Manelyk González han sido interpretadas por la audiencia como señales de una cercanía especial. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de una relación sentimental fuera del programa por parte de los involucrados.
Rafael Mercadante, otro participante, comentó haber notado la cercanía y las miradas entre Camejo y González, situación que el propio Camejo reconoció al decir: "Sí, miraditas hay. Eso no te voy a decir que no, pero de ahí a que...".