Lolita Cortés deja Granja VIP: ¿Cuánto debe pagar?

La actriz y cantante Lolita Cortés sorprendió al público al abandonar el reality show La Granja VIP el pasado domingo 9 de noviembre. Su decisión, motivada por temas de salud mental, podría costarle una fuerte sanción económica cercana al millón de pesos, según trascendió en medios del espectáculo.
Desde su ingreso al programa, Cortés se convirtió en una de las figuras más destacadas del reality. Aunque inicialmente fue anunciada como jueza, su participación como concursante generó gran expectativa entre los televidentes.
Su popularidad se reflejó en las votaciones, donde obtuvo más de nueve millones de apoyos por parte del público. Sin embargo, en la última emisión la artista apareció visiblemente afectada y conmovió a todos al explicar las razones que la llevaron a retirarse.
Entre lágrimas, confesó que sufre ansiedad, claustrofobia y ataques de pánico, y que las condiciones del encierro resultaron insoportables. "Tengo una enfermedad mental que me lleva a la claustrofobia... yo pensé que lo iba a lograr", expresó frente a las cámaras, desatando una ola de empatía entre los fans.
Más de la salida de Lolita Cortés
Durante la transmisión, el conductor Adal Ramones intentó convencerla de quedarse y le recordó las cláusulas contractuales del programa. Según se ha filtrado, el contrato de Cortés contempla una penalización de aproximadamente 50 000 dólares, equivalente a unos 915 000 pesos mexicanos, por abandonar el show de forma voluntaria.
Aunque la producción no ha confirmado la cifra, se habla de consecuencias legales y económicas para la participante. La salida de Lolita también abrió el debate sobre la presión psicológica que enfrentan los concursantes de este tipo de realities, donde las exigencias del formato pueden chocar con el bienestar emocional.
En su despedida, la actriz agradeció el apoyo de su familia y del público, y aseguró sentirse en paz con su decisión. "No está mal, no estoy mal... simplemente soy diferente. Pero estoy bien y quiero agradecerles a todos de verdad", afirmó.