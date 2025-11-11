Guatemala en el Mundial de Objetos de Ibai

El nuevo torneo viral de Ibai Llanos, el denominado Mundial de Objetos, ya tiene a una representante guatemalteca destacada: la botella de ron Botran. Sí, Guatemala volvió a hacerse notar en internet, y esta vez lo hizo con un ícono nacional que logró imponerse ante un jarrón coreano.
Logrando asi avanzar así a los cuartos de final de esta curiosa competencia que combina humor, ingenio y orgullo cultural. El creador de contenido español puso a competir objetos de distintos países en enfrentamientos donde solo uno sale vencedor.
@ibaillanos
VENEZUELA vs PARAGUAY | GUATEMALA vs COREA | Mundial de Objetos | OCTAVOS♬ sonido original - Ibai
Cada nación está representada por un artículo emblemático, y la botella de ron Botran fue elegida para llevar el nombre de Guatemala en esta edición. Tras enfrentarse a un jarrón coreano, la botella chapina se llevó la victoria, generando una ola de comentarios y memes que rápidamente se volvieron tendencia.
El encuentro entre la botella guatemalteca y el jarrón asiático dejó a muchos sorprendidos. Con resistencia y estilo, la famosa botella Botran se impuso y avanzó con fuerza a la siguiente ronda.
La nueva competencia de Ibai
Ahora el nuevo reto será frente a la botella boliviana, un duelo que promete emocionar a los seguidores del evento y despertar nuevamente el espíritu competitivo de los fans guatemaltecos. Las redes sociales se llenaron de entusiasmo. Muchos usuarios destacaron el ingenio y el carácter simbólico del objeto guatemalteco.
Mientras otros recordaron que el país ya había participado anteriormente en el Mundial de Desayunos, otra ocurrencia viral de Ibai que enfrentaba platillos típicos de distintas naciones.
Los comentarios celebran la presencia de Guatemala en este tipo de competencias que, aunque nacen desde el entretenimiento, también funcionan como una vitrina internacional. La botella de Botran se convirtió en emblema digital del orgullo nacional, reforzando la idea de que incluso en los torneos más insólitos, el espíritu guatemalteco brilla con fuerza.
La siguiente fase pondrá a prueba nuevamente a la representante chapina que deberá enfrentarse a la botella boliviana.