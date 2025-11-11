 Guatemala en el Mundial de Objetos de Ibai
Farándula

¿Avanzamos? Guatemala dice "presente" en el Mundial de Objetos de Ibai

Guatemala vuelve a brillar en internet gracias al Mundial de Objetos del youtuber Ibai Llanos.

Compartir:
Ibai, Ibai
Ibai / FOTO: Ibai

El nuevo torneo viral de Ibai Llanos, el denominado Mundial de Objetos, ya tiene a una representante guatemalteca destacada: la botella de ron Botran.  , Guatemala volvió a hacerse notar en internet, y esta vez lo hizo con un ícono nacional que logró imponerse ante un jarrón coreano.

Logrando asi avanzar así a los cuartos de final de esta curiosa competencia que combina humor, ingenio y orgullo cultural. El creador de contenido español puso a competir objetos de distintos países en enfrentamientos donde solo uno sale vencedor.

@ibaillanos

VENEZUELA vs PARAGUAY | GUATEMALA vs COREA | Mundial de Objetos | OCTAVOS

♬ sonido original - Ibai

Cada nación está representada por un artículo emblemático, y la botella de ron Botran fue elegida para llevar el nombre de Guatemala en esta edición.  Tras enfrentarse a un jarrón coreano, la botella chapina se llevó la victoria, generando una ola de comentarios y memes que rápidamente se volvieron tendencia.

El encuentro entre la botella guatemalteca y el jarrón asiático dejó a muchos sorprendidos. Con resistencia y estilo, la famosa botella Botran se impuso y avanzó con fuerza a la siguiente ronda.

La nueva competencia de Ibai

Ahora el nuevo reto será frente a la botella boliviana, un duelo que promete emocionar a los seguidores del evento y despertar nuevamente el espíritu competitivo de los fans guatemaltecos. Las redes sociales se llenaron de entusiasmo. Muchos usuarios destacaron el ingenio y el carácter simbólico del objeto guatemalteco.

Mientras otros recordaron que el país ya había participado anteriormente en el Mundial de Desayunos, otra ocurrencia viral de Ibai que enfrentaba platillos típicos de distintas naciones.

Mundo Arjona y WORLD lanzan la primera venta de boletos solo para humanos

La innovadora iniciativa garantiza que las entradas lleguen a verdaderos fans y no a los bots.

Los comentarios celebran la presencia de Guatemala en este tipo de competencias que, aunque nacen desde el entretenimiento, también funcionan como una vitrina internacional.  La botella de Botran se convirtió en emblema digital del orgullo nacional, reforzando la idea de que incluso en los torneos más insólitos, el espíritu guatemalteco brilla con fuerza.

La siguiente fase pondrá a prueba nuevamente a la representante chapina que deberá enfrentarse a la botella boliviana.

En Portada

Fuertes vientos y bajas temperaturas se mantienen en gran parte del paíst
Nacionales

Fuertes vientos y bajas temperaturas se mantienen en gran parte del país

01:31 PM, Nov 11
Jamaica y Honduras buscan sellar boleto mundialista t
Deportes

Jamaica y Honduras buscan sellar boleto mundialista

01:04 PM, Nov 11
Reportan fallas en servicio de energía en varios sectores por vientos intensost
Nacionales

Reportan fallas en servicio de energía en varios sectores por vientos intensos

02:05 PM, Nov 11
¿Avanzamos? Guatemala dice presente en el Mundial de Objetos de Ibait
Farándula

¿Avanzamos? Guatemala dice "presente" en el Mundial de Objetos de Ibai

11:50 AM, Nov 11

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateSeguridadReal MadridEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos