Venta de Boletos Solo para Humanos: Mundo Arjona y World

Una revolución en la industria del entretenimiento ha llegado a Guatemala: la red global de humanos reales World, junto con el artista Ricardo Arjona. La plataforma Mundo Arjona, la agencia Agencia Followers y la empresa Be Smart Mobile, anuncian la primera venta de boletos solo para humanos.
En esta iniciativa pionera en la región, los fans accederán a entradas exclusivas verificadas mediante World ID, tecnología que certifica que quien adquiere el boleto es una persona real, libre de bots o compras automatizadas. La propuesta debuta en Guatemala con la gira "Lo que el seco no dijo", comenzando por la residencia de Arjona en el país.
En 2026, la alianza planea extenderse hacia nuevas fechas en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, escalando de forma global. Con el respaldo de World ID, se plantea una nueva forma de acceso digital que prioriza personas reales y auténticas sobre la automatización masiva.
"Siempre buscamos innovar en la forma en que nos conectamos con los fans y esta alianza nos permite hacerlo de una manera muy humana", declaró Nicolás Fernández, CEO de Mundo Arjona. Ademas, agregó: "Con World, estamos devolviendo a las personas la oportunidad de acceder primero, sin bots, a esta esperada gira mundial haciendo que la experiencia de comprar un boleto vuelva a sentirse auténtica".
Ricardo Arjona sigue arrasando
El problema es real: los revendedores y bots han dificultado que los verdaderos fans obtengan boletos para sus conciertos favoritos, con automatización que representa hasta 86.5 % del tráfico en sitios de ticketing. World ID rompe ese ciclo mediante una credencial digital anónima que garantiza que cada boleto en esta venta especial llegue a una persona real.
El resultado: una experiencia de conciertos más justa y humana, nacida en Latinoamérica y que marca un nuevo estándar para la industria.La primera venta exclusiva para humanos se llevará a cabo en Guatemala, país natal de Ricardo Arjona, con inicio en su residencia en el Teatro Nacional de Guatemala a partir del 13 de noviembre. Los fans deberán cumplir estos pasos para participar:
• Verificar su World ID en los últimos 30 días.
• A partir del 10 de noviembre acceder a la Mini App de Ofertas dentro de la World App.
• Encontrar la oferta de Mundo Arjona.
• Solicitar su código único, con el cual podrán adquirir uno de los boletos exclusivos a través de mundoarjona.com.
Como parte del proceso presencial, el martes 11 de noviembre en el Pasaje Estilo Ciudad Cayalá se habilitará una venta presencial donde los asistentes podrán verificar su World ID, y quienes lo hagan tendrán la oportunidad de recibir merchandising exclusivo del artista, sujeto a disponibilidad.