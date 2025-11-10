 Venta de Boletos Solo para Humanos: Mundo Arjona y World
Farándula

Mundo Arjona y WORLD lanzan la primera venta de boletos solo para humanos

La innovadora iniciativa garantiza que las entradas lleguen a verdaderos fans y no a los bots.

Compartir:
Mundo Arjona y World, Mundo Arjona y World
Mundo Arjona y World / FOTO: Mundo Arjona y World

Una revolución en la industria del entretenimiento ha llegado a Guatemala: la red global de humanos reales World, junto con el artista Ricardo ArjonaLa plataforma Mundo Arjona, la agencia Agencia Followers y la empresa Be Smart Mobile, anuncian la primera venta de boletos solo para humanos.

En esta iniciativa pionera en la región, los fans accederán a entradas exclusivas verificadas mediante World ID, tecnología que certifica que quien adquiere el boleto es una persona real, libre de bots o compras automatizadas. La propuesta debuta en Guatemala con la gira "Lo que el seco no dijo", comenzando por la residencia de Arjona en el país.

Foto embed
Ricardo Arjona en Guatemala - Foto cortesía

En 2026, la alianza planea extenderse hacia nuevas fechas en Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, escalando de forma global.  Con el respaldo de World ID, se plantea una nueva forma de acceso digital que prioriza personas reales y auténticas sobre la automatización masiva.

"Siempre buscamos innovar en la forma en que nos conectamos con los fans y esta alianza nos permite hacerlo de una manera muy humana", declaró Nicolás Fernández, CEO de Mundo Arjona. Ademas, agregó: "Con World, estamos devolviendo a las personas la oportunidad de acceder primero, sin bots, a esta esperada gira mundial haciendo que la experiencia de comprar un boleto vuelva a sentirse auténtica".

Ricardo Arjona sigue arrasando

El problema es real: los revendedores y bots han dificultado que los verdaderos fans obtengan boletos para sus conciertos favoritos, con automatización que representa hasta 86.5 % del tráfico en sitios de ticketing. World ID rompe ese ciclo mediante una credencial digital anónima que garantiza que cada boleto en esta venta especial llegue a una persona real.

El resultado: una experiencia de conciertos más justa y humana, nacida en Latinoamérica y que marca un nuevo estándar para la industria.La primera venta exclusiva para humanos se llevará a cabo en Guatemala, país natal de Ricardo Arjona, con inicio en su residencia en el Teatro Nacional de Guatemala a partir del 13 de noviembre. Los fans deberán cumplir estos pasos para participar:

• Verificar su World ID en los últimos 30 días.

• A partir del 10 de noviembre acceder a la Mini App de Ofertas dentro de la World App.

• Encontrar la oferta de Mundo Arjona.

• Solicitar su código único, con el cual podrán adquirir uno de los boletos exclusivos a través de mundoarjona.com.

¡Fotos inéditas! Ricardo Arjona está en Atitlán

El cantautor guatemalteco regresa a sus raíces con una serie de conciertos únicos en el país que lo vio nacer.

Como parte del proceso presencial, el martes 11 de noviembre en el Pasaje Estilo Ciudad Cayalá se habilitará una venta presencial donde los asistentes podrán verificar su World ID, y quienes lo hagan tendrán la oportunidad de recibir merchandising exclusivo del artista, sujeto a disponibilidad.

En Portada

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva leyt
Nacionales

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva ley

09:00 AM, Nov 10
Veteranos militares anuncian protestas para este martest
Nacionales

Veteranos militares anuncian protestas para este martes

11:12 AM, Nov 10
Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026t
Nacionales

Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026

08:17 AM, Nov 10
Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemalat
Deportes

Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemala

11:17 AM, Nov 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridSeguridadEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos