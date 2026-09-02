Aldo Rendón: ¿por qué dejó La Casa de los Famosos?

La Casa de los Famosos México 2026 vivió uno de sus momentos más inesperados la noche del martes 1 de septiembre. Aldo Rendón anunció que abandonaba definitivamente la competencia por motivos de salud, una decisión que sorprendió a sus compañeros y a los seguidores del reality.
La noticia comenzó a generar expectativa desde que Galilea Montijo apareció en la gala del martes, algo poco habitual, pues sus intervenciones principales suelen producirse durante las emisiones de nominación y eliminación. La conductora anticipó que tenía una noticia importante y, cerca del final del programa, cedió la palabra al propio Rendón.
Entre lágrimas, el stylist explicó a sus compañeros que las condiciones dentro de la casa ya no eran adecuadas para atender su estado de salud y que necesitaba comenzar un tratamiento.
"Me voy de la casa, las condiciones de la casa no son las adecuadas para que esté aquí", expresó Rendón antes de señalar que su problema es reversible y que necesita recibir tratamiento sin las interrupciones que implicaría permanecer en el reality.
La versión oficial del programa confirma que Rendón tomó personalmente la decisión de retirarse y que consideró que era lo más responsable para cuidar su salud.
¿Qué enfermedad tiene Aldo Rendón?
Hasta el momento, Aldo Rendón no ha revelado públicamente cuál es el diagnóstico específico que provocó su salida de La Casa de los Famosos México.
Este punto es importante porque, aunque el stylist ha hablado de diferentes padecimientos durante su estancia en el programa, no se ha confirmado que alguno de ellos sea específicamente la razón por la que tuvo que abandonar la competencia.
Rendón únicamente explicó que enfrenta un problema de salud "reversible" y que necesita comenzar tratamiento inmediatamente. Medios mexicanos y el propio sitio oficial del programa mantienen sin precisar cuál es el diagnóstico actual.
Sin embargo, durante las últimas semanas el participante había hablado abiertamente sobre diferentes problemas de salud que enfrenta o ha enfrentado a lo largo de su vida.
Padece anemia
Uno de los diagnósticos que el stylist había revelado antes de su salida es la anemia. Rendón contó que descubrió el padecimiento antes de entrar al reality después de realizarse estudios médicos debido al cansancio y sueño constantes que experimentaba.
La anemia ocurre cuando el organismo no cuenta con suficientes glóbulos rojos saludables o hemoglobina para transportar adecuadamente el oxígeno hacia los tejidos. Dependiendo de su origen y gravedad, puede provocar cansancio, debilidad, falta de aire, mareos y otros síntomas.
Otro de los padecimientos que Rendón ha hecho público es el queratocono, una enfermedad progresiva de los ojos.
Esta condición provoca que la córnea se adelgace y cambie gradualmente su forma, lo que puede generar alteraciones importantes en la visión. El stylist la padece desde joven y ha recibido diferentes tratamientos para cuidar su vista.
Además, Rendón nació con sordera en el oído izquierdo, una condición congénita con la que ha vivido desde su nacimiento. Sin embargo, tampoco existe información que relacione directamente estos dos padecimientos con su salida del reality.
Sufrió un ataque de gota antes de abandonar el programa
Otro problema reciente había generado preocupación dentro de La Casa de los Famosos.
Días antes de anunciar su salida, Aldo Rendón sufrió un ataque de gota, un tipo de artritis relacionado con la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones.
Este padecimiento puede provocar episodios repentinos de dolor, inflamación y enrojecimiento. Durante el programa, Ese Pérez comentó que Rendón llevaba varios días con los pies hinchados.
Nuevamente, aunque el episodio ocurrió cerca de su salida, Rendón no ha confirmado que la gota sea el problema "reversible" por el que decidió dejar la competencia.
Su delicado antecedente con el hígado y la vesícula
Uno de los episodios más graves del historial médico de Aldo Rendón ocurrió hace más de una década.
Durante conversaciones dentro de La Casa de los Famosos, el stylist recordó que alrededor de 2010 atravesó una grave crisis de salud después de una etapa en la que consumía alcohol excesivamente.
Rendón relató que llegó a beber grandes cantidades de tequila y que posteriormente sufrió problemas en el hígado y una fuerte infección en la vesícula que comprometió su salud.
En una conversación transmitida por el propio programa, Rendón recordó que llegó a tener la orina de color naranja y posteriormente presentó una marcada coloración amarillenta. También explicó que fue hospitalizado durante aquella crisis.
El stylist ha utilizado su experiencia para advertir públicamente sobre las consecuencias del consumo excesivo de alcohol.
Sus ojos amarillos habían preocupado a sus compañeros
Antes de que se conociera su decisión de abandonar el programa, algunos habitantes ya habían mostrado preocupación por la apariencia de Rendón.
Durante los últimos días habían observado que sus ojos presentaban una tonalidad amarillenta. El propio Rendón reconoció dentro de la casa que sus ojos habían estado "ultramarillos" días antes.
La coloración amarillenta de la piel y de la parte blanca de los ojos se conoce como ictericia, un signo que ocurre cuando el hígado no logra procesar correctamente la bilirrubina.
No obstante, Rendón no ha confirmado públicamente que sus síntomas recientes estén relacionados con la crisis hepática que sufrió años atrás.
Una despedida entre lágrimas
El anuncio provocó una fuerte reacción entre los habitantes.
Yahir Parra, Brianda, Ese Pérez y Gema Garoa rompieron en llanto y acompañaron a Rendón durante su despedida. Sus compañeros lo describieron como una de las personas que aportaban mayor alegría a la convivencia y una figura importante dentro del cuarto Tulum.
Galilea Montijo tampoco pudo contener las lágrimas. La conductora, quien mantiene una amistad de años con Rendón, lo recibió en el foro y le pidió que se comprometiera a cuidar su salud.
Por el momento, lo confirmado es que Aldo Rendón permanecerá fuera de La Casa de los Famosos México y comenzará el tratamiento que necesita.
El stylist trató de tranquilizar a sus compañeros y al público asegurando que se encuentra bien y que el problema que enfrenta puede revertirse. Su salida, explicó, fue una decisión personal tomada para priorizar su recuperación.
Tras su salida, las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones. Algunos usuarios señalaron que Rendón habría sido retirado del reality debido a sus polémicos comentarios sobre mujeres y niños. Sin embargo, la producción aclaró que su salida respondió exclusivamente a motivos de salud y a la necesidad de priorizar su bienestar.